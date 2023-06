MERAVIGLIE d'ESTATE Amazon: 10 gadget tech MAI VISTI che ti facilitano la vita

Se sei alla ricerca di gadget tech interessanti, ti consiglio di esplorare la vasta gamma di prodotti disponibili su Amazon. Puoi trovare oggetti come adattatori Bluetooth per l’auto, cuffie wireless, caricabatterie portatili, supporti per smartphone e tablet, luci LED per il tuo studio, smartwatch e molto altro ancora.

Mini proiettore Full HD 1080P

Per anni relegati solo a funzioni lavorative, oggi i proiettori portatili rappresentano una tecnologia adatta anche per l’intrattenimento domestico e, proprio per la loro comodità e facilità d’uso, sono ideali per riprodurre immagini, film e giochi dallo smartphone proiettandoli sulla parete. Negli anni sono divenuti sempre più accessibili a tutti mantenendo una buona qualità e in tal senso si segnala una proposta odierna su Amazon che offre a 59 euro il mini proiettore YOTON che si connette velocemente al telefono mediante Wi-Fi e Bluetooth 5.1.

Portachiavi con sistema anti-smarrimento Wireless

Passiamo sempre più tempo in giro, per lavoro, studio o per cercare un minimo di relax dal tran tran quotidiano, magari facendo una bella passeggiata. Ma proprio per questo, più stiamo in giro, più aumentiamo il rischio di dimenticare o perdere qualcosa a cui siamo particolarmente legati, dallo zainetto alla borsa, dallo smartphone alle chiavi di casa. Per fortuna che anche qui la tecnologia ci viene incontro e con gadget come questo key finder ci permette in poco tempo di ritrovare quanto abbiamo smarrito. Costa solo 3 Euro con le spedizioni gratuite.

Luce a LED per la tazza del WC

Iniziamo con un prodotto davvero insolito, ovverosia una luce a led per la tazza del water, per tutti coloro che vogliono fare la cacca o la pipì con un tocco d’atmosfera particolare. In parole povere, si tratta di un sistema che illumina il gabinetto con una luce che può assumere diversi colori a seconda dei gusti. Di fatto, un faro nelle notti buie: dopo non avrete scuse per non centrare in pieno la tazza.

Lettore di SD e microSD

Questo comodissimo accessorio ti permetterà di leggere memorie esterne (SD e microSD) praticamente con qualsiasi periferica. Che si tratti di PC, smartphone o tablet: non ci saranno problemi grazie alla doppia uscita USB C e USB A. Versatile e super comodo, a questo prezzo è un regalo! Accaparratelo a 8,50€ appena.

Kitchen Mama, apribottiglie multifunzione

Questo è un aggeggio incredibile, fondamentale per chi viaggia. E’ multifunzionale e apre bottiglie con tappi a corona, a vite, lattine per bevande, contenitori con linguette, le scatole di alluminio e rompe perfino il sigillo sottovuoto sui barattoli. Tutto senza il minimo sforzo e con una spesa esigua.

Kit pulizia tastiera e laptop 10 in 1

Infine ecco il kit dei sogni per chi ama tenere sempre pulita in particolare la tastiera del proprio PC, sia desktop che portatile: il set include tutto ciò che serve, spazzola retrattile, estrattore chiave, penna con punta in metallo, penna in plastica (lente), spugna floccata, spazzola morbida, spray (2 ml), panno per lucidare (2 pezzi), panno in microfibra, piccolo panno di ricambio (5 pezzi). Design perfetto, si inserisce facilmente in una borsa o in un cassetto della scrivania per risparmiare spazio.

Kit di pulizia 3 in 1 per AirPods

Gli AirPods sono degli auricolari favolosi, ma per mantenerli sempre in ottime condizioni è importante tenerli ben puliti. Con questo ottimo kit 3 in 1 puoi avere quello che ti serve per la perfetta manutenzione dei tuoi gioiellini. La confezione include infatti spugna floccante, spazzola ad alta densità e punta in metallo, per soddisfare una grande varietà di esigenze di pulizia. Il kit ha un design a doppia testa separato: tieni semplicemente premuto il pulsante centrale con il pollice e spingi verso l’alto o verso il basso e la spugna floccata o la punta di metallo verranno espulse.

Portachiavi multifunzione 7 in 1 con accendino e torcia

Questo portachiavi è semplicemente qualcosa di geniale. Pensa, ha 7 funzioni utili concentrate in poco spazio. Di fatto, oltre che come torcia a LED (può emettere fino a 800 lumen di luce), puoi usarlo anche come accendisigari, fischietto di sopravvivenza, apribottiglie, gancio, magnete forte e cacciavite. La mini torcia è utilizzata anche come luce di emergenza per la manutenzione notturna. E’ o no un gioiellino?

Caricatore multiplo pieghevole Mag-Safe

Il caricatore Mag-Safe di Hohosb è un caricatore wireless 3 in 1 progettato per i dispositivi Apple, inclusi gli iPhone delle serie 14/13/12, AirPods 3/Pro/2 e Apple Watch 8/7/6/SE/5/4/3/2. È disponibile nella variante bianca e include un adattatore da 18W per la ricarica rapida. In questo momento trovi questo super utilissimo prodotto in offerta su Amazon a soli 26€, grazie alla combo sconto base del 20% e quello col coupon del 25%.

Dopo puntura tech

Il Beurer BR 10 è un dispositivo compatto per la dopo puntura progettato per alleviare rapidamente prurito e bruciore causati da punture e morsi di insetti. Questo dispositivo può essere un valido alleato per coloro che sono soggetti alle fastidiose conseguenze degli insetti. Su Amazon costa 19€.

