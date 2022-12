Mercatino dei FURBI: le migliori 5 offerte di oggi su Amazon Warehouse

Su Amazon Warehouse ci sono centinaia di prodotti certificati usati che vengono ispezionati, puliti e (se applicabile) riparati secondo eccellenti standard funzionali, e alcuni di loro perfino rigenerati e coperti dalla garanzia di Amazon di 1 anno. Quindi, acquistandoli è quasi come comprare qualcosa di nuovo al punto che l’affare è spesso dietro l’angolo. E proprio in queste ore abbiamo notato “apparire” cinque prodotti top venduti a un prezzo super vantaggioso, che non dovreste lasciarvi scappare.

Motorola Edge 20

Il Motorola Edge 20 Frosted Grey viene proposto a 323 euro con un risparmio sul nuovo di circa a 220 euro. Vi basterà andare sulla pagina del noto sito di e-commerce. Il dispositivo è disponibile nel taglio da 6/128GB, e può arrivare comodamente a casa vostra con consegna gratuita inclusa in tutta Italia per gli utenti di Amazon Prime.

HONOR Watch GS 3

L’elegante HONOR Watch GS 3 è su Amazon Warehouse a un costo inferiore di ben 140,00€ sul presso di listino e diventa così di colpo lo smartwatch da prendere oggi a tutti i costi. Lo trovi infatti ora su Amazon a soli 91€: Le spedizioni sono sicure, rapide e gratuite grazie a Prime.

Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB)

Questo autentico gioiellino di ultima generazione è uno d quei prodotti che si presentano da soli. Bello esteticamente, potente dal punto di vista tecnico e dotato di supporto al 5G, ha tutto quello che di buono ha da offrirti il sistema operativo iOS. D’altronde parliamo di iPad. Prezzo usato garantito 697€.

OPPO Pad Air

OPPO Pad Air è il primo tablet dell’azienda disponibile in Europa. Alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 680, è dotato di un display 2K da 10,36 pollici e di quattro altoparlanti con supporto Dolby Atmos. Con soli 440 g e 6,94 mm di spessore e un corpo in metallo, il tablet è straordinariamente leggero e resistente. Oggi questo gioiellino puoi farlo tuo a soli 221€.

HUAWEI FreeBuds3i

HUAWEI FreeBuds3i sono davvero eccellenti sotto tutti i punti di vista e oggi con la promo in corso diventano ancora più appetibili. Auricolari In Ear dalla forma ergonomica e trapezoidale, il pack contiene 3 differenti estremità in plastica per aumentare la stabilità del prodotto una volta indossato. Oggi puoi averle a 49€ anziché a 99€, con lo sconto del 51%.

Visto quante occasioni? Se siete interessati a qualcosa, cercate di essere però il più rapidi possibili a chiuderne l’acquisto, perché per certi versi si tratta di “pezzi unici”.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.