Mercatino dei ricondizionati: le migliori offerte Amazon Warehouse (19-24 Dic)

Anche in questi giorni che ci hanno portato a questa vigilia di Natale non sono mancati (e non mancano) decine di prodotti in forte sconto su Amazon per quanto riguarda gli usati. Diversi i prodotti in catalogo sia nel Warehouse che nella sua costola, chiamiamola così, Amazon Renewed. Questi prodotti certificati usati vengono ispezionati, puliti e (se applicabile) riparati secondo eccellenti standard funzionali, e alcuni di loro perfino rigenerati e coperti dalla garanzia di Amazon di 1 anno. Quindi è quasi come comprare qualcosa di nuovo.

Amazon, che affari col Warehouse

Come recita il disclaimer sul sito del famoso e-commerce “il prodotto ricondizionato di Amazon è solitamente un oggetto che è stato reso da un cliente per motivazioni varie (colore non corrispondente a quello desiderato, imballo non perfettamente integro, misure non idonee)”. Dunque parliamo di prodotti spesso pari a nuovo, di certo testati fino in fondo dai tecnici prima di essere rimessi in vendita con tutte le garanzie del caso e quelle offerte da Amazon sul nuovo. Quindi questi prodotti possono essere acquistati tranquillamente e spesso, come accennato prima, si possono fare dei veri e propri affari. Provare per credere:

Motorola Edge 20

Il Motorola Edge 20 Frosted Grey viene proposto a 305 euro con un risparmio sul nuovo di circa a 220 euro. Vi basterà andare sulla pagina del noto sito di e-commerce. Il dispositivo è disponibile nel taglio da 6/128GB, e può arrivare comodamente a casa vostra con consegna gratuita inclusa in tutta Italia per gli utenti di Amazon Prime.

Apple iPad Air (Wi-Fi, 64GB)

Questo autentico gioiellino di ultima generazione è uno d quei prodotti che si presentano da soli. Bello esteticamente, potente dal punto di vista tecnico e dotato di supporto al 5G, ha tutto quello che di buono ha da offrirti il sistema operativo iOS. D’altronde parliamo di iPad. Prezzo usato garantito 679€.

OPPO Find X3 Lite

Se vuoi un dispositivo con design di carattere, che si fa apprezzare già dall’estetica, allora la nuovissima gamma di smartphone OPPO Find X3 Lite fa per te. Considera poi che oggi puoi averlo a 311 euro nella colorazione Blue Astral grazie alla promozione presente su Amazon. Find X3 Lite è infatti dotato di processore Qualcomm Snapdragon 765G, che supporta le bande 5G, e offre 8GB di RAM per prestazioni reattive e una notevole durata della batteria. In più, ha una memoria interna da 128GB.

Samsung Galaxy Z Fold4

La rivoluzionaria generazione di smartphone pieghevoli di Samsung è sempre tra i preferiti del pubblico, che oggi ha la grande occasione su Amazon di accaparrarsene uno a buon prezzo grazie a un’interessantissima offerta in corso su Amazon Warehouse: lo smartphone pieghevole più potente dell’azienda viene infatti venduto a 1.451, ovverosia con circa 400€ di differenza rispetto al prezzo di listino originale.

Le altre occasioni:

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, un robot aspirapolvere e lavapavimenti intelligente che grazie all’ausilio della navigazione laser LDS e dell’algoritmo SLAM è in grado di mappare la disposizione interna delle stanze di casa in modo efficiente, gestire facilmente ambienti complessi, creare e salvare mappature con precisione, in vendita su Amazon a soli 148€.

Friggitrice ad Aria 4.7L : p er cucinare in modo più economico basta passare alla friggitrice ad aria. Risparmia metà tempo rispetto ai forni tradizionali e consuma meno elettricità. Con lo sconto sul Warehouse costa appena 80€.

er cucinare in modo più economico basta passare alla friggitrice ad aria. Risparmia metà tempo rispetto ai forni tradizionali e consuma meno elettricità. Con lo sconto sul Warehouse costa appena 80€. Samsung Galaxy S22 5G , Smartphone top di colore bianco da 256GB, caratterizzato da un look sofisticato, che oggi è in vendita su Amazon a 684€ nella colorazione bianca. La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida, per ricaricare il tuo Galaxy S22 5G.

Samsung Galaxy Watch4 44mm con sensore Samsung BioActive che rileva la composizione del tuo corpo in tempo reale e ti informa man mano che gestisci i tuoi obiettivi di salute, in vendita su Amazon a soli 134€ con uno sconto importante.

OPPO Find X5 Lite è un medio gamma del 2022 che a questo prezzo è sicuramente da tenere in considerazione. Anche perché poi le spedizioni sono rapide, sicure e gratuite via Prime: un grande smartphone, un prezzo basso e le spedizioni gratis. Con l’offerta di oggi puoi averlo con 398€, anziché a 409€ , ovverosia con uno sconto del 12%.

HUAWEI FreeBuds3i sono davvero eccellenti sotto tutti i punti di vista e oggi con la promo in corso diventano ancora più appetibili. Auricolari In Ear dalla forma ergonomica e trapezoidale, il pack contiene 3 differenti estremità in plastica per aumentare la stabilità del prodotto una volta indossato. Oggi puoi averle a 49€ anziché a 99€, con lo sconto del 51%.

Visto quante occasioni? E non dimenticate che l’acquisto di prodotti usati ne prolunga la vita, riducendo i rifiuti elettronici e l’estrazione delle materie prime. L’usato certificato fa parte del programma Climate Pledge Friendly, che ti aiuta a scoprire e acquistare prodotti più sostenibili. Ricordate, vista la natura dei prodotti indicati e lo scarso numero di solito a disposizione nel magazzino di Amazon, c’è sempre il rischio che gli oggetti in vendita vadano presto esauriti. Se siete interessati a qualcosa, insomma, cercate di essere il più rapidi possibili a chiuderne l’acquisto.

