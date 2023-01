Mercatino dei ricondizionati: le migliori offerte Amazon Warehouse (2-8 Gen.)

Su Amazon Warehouse ci sono centinaia di prodotti certificati usati che vengono ispezionati, puliti e (se applicabile) riparati secondo eccellenti standard funzionali, e alcuni di loro perfino rigenerati e coperti dalla garanzia di Amazon di 1 anno. Quindi, acquistandoli è quasi come comprare qualcosa di nuovo al punto che l’affare è spesso dietro l’angolo. E proprio in queste ore abbiamo notato “apparire” cinque prodotti top venduti a un prezzo super vantaggioso, che non dovreste lasciarvi scappare.

Amazon, gli affari TOP col Warehouse

Come recita il disclaimer sul sito del famoso e-commerce “il prodotto ricondizionato di Amazon è solitamente un oggetto che è stato reso da un cliente per motivazioni varie (colore non corrispondente a quello desiderato, imballo non perfettamente integro, misure non idonee)”. Dunque parliamo di prodotti spesso pari a nuovo, di certo testati fino in fondo dai tecnici prima di essere rimessi in vendita con tutte le garanzie del caso e quelle offerte da Amazon sul nuovo. Quindi questi prodotti possono essere acquistati tranquillamente e spesso, come accennato prima, si possono fare dei veri e propri affari. Provare per credere:

Samsung Galaxy Watch4

Samsung Galaxy Watch4 (44mm) con sensore Samsung BioActive che rileva la composizione del tuo corpo in tempo reale e ti informa man mano che gestisci i tuoi obiettivi di salute, in vendita su Amazon a soli 129€ con uno sconto importante.

Motorola Edge 20

Il Motorola Edge 20 Frosted Grey viene proposto a 339 euro con un risparmio sul nuovo di circa a 220 euro. Vi basterà andare sulla pagina del noto sito di e-commerce. Il dispositivo è disponibile nel taglio da 6/128GB, e può arrivare comodamente a casa vostra con consegna gratuita inclusa in tutta Italia per gli utenti di Amazon Prime.

HUAWEI FreeBuds3i

HUAWEI FreeBuds3i sono davvero eccellenti sotto tutti i punti di vista e oggi con la promo in corso diventano ancora più appetibili. Auricolari In Ear dalla forma ergonomica e trapezoidale, il pack contiene 3 differenti estremità in plastica per aumentare la stabilità del prodotto una volta indossato. Oggi puoi averle a 49€ anziché a 99€, con lo sconto del 51%.

Le altre occasioni:

Samsung Galaxy Tab A7, un tablet fortemente orientato per l’entertainment che vanta un display ampio e dinamico da 10,4″ e quattro altoparlanti che regalano un potente audio surround Dolby Atmos, per dare vita ai contenuti proprio come al cinema. Il tutto a soli 124€ anziché a 239,90€.

Xiaomi Robot Vacuum-Mop 2S, un robot aspirapolvere e lavapavimenti intelligente che grazie all’ausilio della navigazione laser LDS e dell’algoritmo SLAM è in grado di mappare la disposizione interna delle stanze di casa in modo efficiente, gestire facilmente ambienti complessi, creare e salvare mappature con precisione, in vendita su Amazon a soli 148€.

Friggitrice ad Aria 4.7L : p er cucinare in modo più economico basta passare alla friggitrice ad aria. Risparmia metà tempo rispetto ai forni tradizionali e consuma meno elettricità. Con lo sconto sul Warehouse costa appena 80€.

er cucinare in modo più economico basta passare alla friggitrice ad aria. Risparmia metà tempo rispetto ai forni tradizionali e consuma meno elettricità. Con lo sconto sul Warehouse costa appena 80€. Samsung Galaxy S22 5G , Smartphone top di colore bianco da 256GB, caratterizzato da un look sofisticato, che oggi è in vendita su Amazon a 719€ nella colorazione bianca. La confezione contiene anche il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Super-Rapida, per ricaricare il tuo Galaxy S22 5G.

Visto quante occasioni? E non dimenticate che l’acquisto di prodotti usati ne prolunga la vita, riducendo i rifiuti elettronici e l’estrazione delle materie prime. L’usato certificato fa parte del programma Climate Pledge Friendly, che ti aiuta a scoprire e acquistare prodotti più sostenibili. Ricordate, vista la natura dei prodotti indicati e lo scarso numero di solito a disposizione nel magazzino di Amazon, c’è sempre il rischio che gli oggetti in vendita vadano presto esauriti. Se siete interessati a qualcosa, insomma, cercate di essere il più rapidi possibili a chiuderne l’acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.