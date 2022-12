Mercatino dei ricondizionati: le migliori offerte Amazon Warehouse (5-11 Dic)

All’interno del settore tecnologico, una delle più grandi minacce nei confronti dell’ambiente è il volume dei rifiuti elettronici che vengono generati: volume che, a livello globale, è cresciuto del 21% solo negli ultimi 5 anni. Un dato allarmante se si tiene conto del fatto che solo il 17,4% dei rifiuti elettronici viene riciclato. Dare una seconda vita ai prodotti può contribuire al miglioramento di questo drammatico scenario, al pari di una maggiore durevolezza dei dispositivi stessi.

Amazon, occhio agli affari col Warehouse

Il prodotto ricondizionato di Amazon è solitamente un oggetto che è stato reso da un cliente per motivazioni varie (colore non corrispondente a quello desiderato, imballo non perfettamente integro, misure non idonee). Dunque parliamo di prodotti spesso pari a nuovo, di certo testati fino in fondo dai tecnici prima di essere rimessi in vendita con tutte le garanzie del caso e quelle offerte da Amazon sul nuovo. Quindi questi prodotti possono essere acquistati tranquillamente e spesso, come accennato prima, si possono fare dei veri e propri affari. Provare per credere:

Samsung Galaxy Z Flip3 5G

Compatto e tascabile, è resistente all’acqua IPX8 e tramite il display esterno permette di accedere a Samsung Pay, così da rendere le procedure di pagamento rapide e comode. Il device è realizzato con il più resistente telaio in alluminio sino ad ora utilizzato sui foldable Samsung, a protezione della cerniera, così da permettere all’utente di aprire lo smartphone e concentrarsi sulle cose importanti.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Questo autentico gioiellino di ultima generazione è uno di quei prodotti che si presentano da soli. Bello esteticamente, potente dal punto di vista tecnico e dotato di supporto al 5G, ha tutto quello che di buono ha da offrirti un marchio come Samsung in ambito tablet. Su Amazon a 311€.

OPPO Find X3 Lite

Se vuoi un dispositivo con design di carattere, che si fa apprezzare già dall’estetica, allora la nuovissima gamma di smartphone OPPO Find X3 Lite fa per te. Considera poi che oggi puoi averlo a 311 euro nella colorazione Blue Astral grazie alla promozione presente su Amazon. Find X3 Lite è infatti dotato di processore Qualcomm Snapdragon 765G, che supporta le bande 5G, e offre 8GB di RAM per prestazioni reattive e una notevole durata della batteria. In più, ha una memoria interna da 128GB.

LG 24ML600S Monitor 24″ Full HD LED

Goditi la straordinaria nitidezza delle immagini grazie alla risoluzione Full HD 1080p. La tecnologia IPS assicura tempi di risposta ridotti e una riproduzione del colore ottimizzata che permette di utilizzare al meglio lo schermo da qualsiasi punto di osservazione. Su Amazon a 102€.

Apple iPhone 12 Mini (128 GB) – Blu

L’iPhone 12 mini offre grandi caratteristiche in un design da 5,4″. 5G per caricare file enormi in movimento e riprodurre video in streaming di altissima qualità. Un display Super Retina XDR. Ceramic Shield con 4 volte migliore resistenza alla caduta. Usato ti costa 564€.

Logitech G PRO X Cuffia Gaming Cablata

Scopri le cuffie da gioco per eccellenza, progettate con e per professionisti dell’esport. Ascolta come i professionisti con i driver PRO-G 50mm. Il microfono Blue VO! CE da 6 mm rimovibile sintonizza la tua voce in tempo reale per sembrare più ricca e chiara con riduzione del rumore, compressione, de-esser e altro ancora.

Visto quante occasioni? E non dimenticate che l’acquisto di prodotti usati prolunga la vita di un prodotto, riducendo i rifiuti elettronici e l’estrazione delle materie prime. L’usato certificato fa parte del programma Climate Pledge Friendly, che ti aiuta a scoprire e acquistare prodotti più sostenibili. Ricordate, vista la natura dei prodotti indicati e lo scarso numero di solito a disposizione nel magazzino di Amazon, c’è sempre il rischio che gli oggetti in vendita vadano presto esauriti. Se siete interessati a qualcosa, insomma, cercate di essere il più rapidi possibili a chiuderne l’acquisto.

