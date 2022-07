Mesh TP-Link Deco M4: kit da 2 con 50 euro di sconto su Amazon solo per poco

Sebbene gli extender Wi-Fi siano molto più economici delle reti mesh, non hanno le prestazioni o la comodità delle reti mesh. Una rete mesh ti offre un accesso Wi-Fi senza interruzioni e ti da la possibilità di spostarti da un nodo all’altro in estrema facilità. In offerta ora su Amazon il kit TP-Link Deco M4 da 2 a soli 89,09€ invece di 139,99€.

Il modello M4 fornisce garantisce una velocità tramite Wi-Fi fino a 1167 Mbps, oltre ad avere una copertura complessiva di 260m2. Anche i controlli genitore funzionano come pubblicizzato. Con così tanti marchi di router che si stanno spostando verso abbonamenti a pagamento, è confortante trovare un sistema supportato da controlli parentali gratuiti ed efficaci.

Presente anche la tecnologia QoS: una funzione che permettee l’attribuzione della giusta priorità per ogni dispositivo e i comandi vocali compatibili con Alexa e Ifttt. In più, grazie all’app DECO potrai configurare e gestire i tuoi dispositivi in piena comodità.

Esistono diversi modi per controllare l’accesso dei tuoi figli. Con l’app puoi bloccare siti specifici, il che può aiutare con la produttività. Puoi anche bloccare i contenuti in base a ciò che è appropriato all’età e impostare limiti di tempo o specificare a che ora desideri disattivare Internet su determinati dispositivi.

Il Deco M4 è un router AC1200 dual-band, quindi può raggiungere velocità fino a 1200 Mbps in totale tra le sue due bande: 5 GHz e 2,4 GHz. Questo funziona fino a un massimo di 867 sulla banda a 5 GHz e 300 sulla banda a 2,4 GHz. Con una rete in fibra ottica dovrebbe essere in grado di raggiungere velocità di 1 Gbps. E’ presente inoltre la tecnologia Seamless roaming che consente ai dispositivi di passare da un deco all’altro senza perdite di segnale e grazie alla copertura scalabile basta aggiungere una nuova unità che verrà riconosciuta subito.



Grazie allo sconto del 36% puoi acquistare questo KIT su Amazon risparmiando circa 50 euro sul prezzo finale.

