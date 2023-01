Mesh TP-Link Deco X60 WiFi con WiFi 6 in sconto su Amazon, risparmia subito 100 euro

Il WiFi Mesh Deco X60 AX3000 si presenta come un sistema di rete in tre pezzi progettato per coprire la tua casa grazie all’utilizzo del Wi-Fi 6. È un gioco da ragazzi da installare e puoi gestirlo con un’app mobile intuitiva fornita con un abbonamento a vita ai controlli parentali e agli strumenti anti-malware di HomeCare di TP-Link. Acquista ora il set da 3 su Amazon a soli 169,90€ invece di 279,00€.

Puoi persino controllare l’X60 con i comandi vocali di Alexa. La confezione da 3 X60 viene fornita con tre nodi cilindrici bianchi identici che forniscono fino a 650m2 di copertura. Un indicatore LED sulla base lampeggia in blu durante l’impostazione, è verde fisso quando tutto funziona correttamente e si illumina in rosso quando il nodo riscontra problemi di connettività.

La parte posteriore di ogni dispositivo contiene due porte LAN gigabit e un jack di alimentazione, e c’è un pulsante di ripristino nella parte inferiore della base. Mancano le porte USB e multi-gig che ottieni con il sistema Wi-Fi Asus ZenWiFi AX XT8. Sotto il cofano ci sono quattro antenne interne, una CPU quad-core da 1 GHz e circuiti 802.11ax. L’X60 è un sistema AX3000 dual-band a sei flussi in grado di raggiungere velocità di throughput fino a 574 megabit al secondo (Mbps) sulla banda a 2,4 GHz e fino a 2.402 Mbps sulla banda a 5 GHz.

Impiega tutte le più recenti tecnologie Wi-Fi 6, tra cui 1024 QAM, trasmissione dati OFDMA (Orthogonal Frequency-Division Multiple Access), crittografia WPA3, streaming dati simultaneo MU-MIMO, controllo della banda e beamforming del segnale diretto al client. Questo sistema non offre una banda radio dedicata per il backhaul wireless ma supporta il backhaul cablato tramite una delle porte LAN.

L'X60 viene fornito con un abbonamento a vita a HomeCare di TP-Link, una suite di strumenti di controllo parentale, anti-malware e qualità del servizio (QoS) forniti da Trend Micro. I controlli parentali offrono preimpostazioni basate sull'età (bambino, pre-adolescente, adolescente, adulto) che impediscono a tuo figlio di accedere a siti web come gioco d'azzardo, social media, condivisione di file, pornografia e altri contenuti per adulti. Puoi aggiungere qualsiasi URL all'elenco dei siti web bloccati e creare programmi di accesso e limiti di tempo.

