Mesh TP-Link RE330 ad un prezzo FOLLE su Amazon, approfitta ora della promo

I Wi-Fi mesh sono utilizzati dagli utenti che hanno l’esigenza di creare ambienti senza interruzioni di connettività wireless. Proprio per questo motivo, TP-Link ha deciso di creare OneMesh, una soluzione a basso costo che si trova a metà strada tra un router con range extender e un sistema mesh. Uno dei migliori nella sua categoria è il TP-Link RE300, un range extender con funzionalità OneMesh, che in questo momento si trova in promo su Amazon a soli 29,70€ invece di 44,99€.

TP-Link ha semplificato il funzionamento del RE300 se abbinato ad un router come l’Archer A7, C7 o il MR600. Per configurarlo, tutto ciò che devi fare è collegarlo vicino al router, collegare il telefono alla rete temporanea creata e aprire l’app TP-Link Tether che viene utilizzata con i router.

Il range extender mesh RE300 di TP-Link offre una configurazione rapida abbastanza facile per i principianti. Da lì, seleziona il RE300 dall’elenco dei dispositivi, crea una password e seleziona le radio a 2,4 GHz e 5 GHz provenienti dal router Archer. Infine, imposta i nomi (SSID) per le radio estese (di default sono _EXT), dagli circa 30 secondi per configurarsi e sarai libero di navigare in tranquillità. L’app include una funzione che ti aiuterà a trovare il posizionamento ottimale, ma non è necessario. Non hai un telefono? Puoi invece utilizzare un browser web o il pulsante WPS sul tuo router per completare la configurazione.

Completata quest’ultima, il RE300 funziona come un range extender standard compatibile con qualsiasi router. Come altri range extender, questo crea due nuovi SSID, uno ciascuno per la radio a 2,4 GHz e 5 GHz, oltre ai due SSID già esistenti. Lo standard AC1200 inoltre può reggere connessioni wireless Dual Band fino a 300Mbps in 2.4GHz e 867Mbps in 5GH.



