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Quante volte hai scritto un messaggio WhatsApp alle due di notte, sapendo benissimo che non era il momento giusto per inviarlo? O hai dimenticato di augurare buon compleanno a qualcuno perché eri occupato proprio in quel momento? La funzione dei messaggi programmati WhatsApp è la risposta a questi scenari quotidiani: disponibile su iOS e in fase di rollout progressivo su Android, permette di comporre un messaggio adesso e scegliere esattamente quando recapitarlo.

Cos’è la funzione e a che punto è il rilascio

Partiamo da una precisazione importante: la funzione non è ancora disponibile per tutti. WhatsApp ha avviato i test con i beta tester Android a partire dal 12 ottobre 2026, nella versione beta 26.7.10.72 per iOS tramite TestFlight. È stato WABetaInfo a identificarla per primo, analizzando il codice dell’ultima beta su iPhone.

A novembre 2026, la funzione risulta disponibile su iOS e in rollout progressivo su Android: significa che non tutti gli utenti la vedono ancora nel proprio profilo, ma l’espansione è in corso. Se non la trovi ancora, vale la pena controllare periodicamente: gli aggiornamenti di WhatsApp arrivano a ondate, e la tua potrebbe essere questione di giorni.

Come funzionano i messaggi programmati WhatsApp nella pratica

Il meccanismo è volutamente semplice. Non serve cercare menu nascosti o impostazioni avanzate. Ecco come si fa:

Apri una chat o un gruppo in WhatsApp

Scrivi il messaggio che vuoi inviare

Tieni premuto il pulsante di invio invece di toccarlo rapidamente

invece di toccarlo rapidamente Scegli la data e l’ora di invio dal selettore che appare

Conferma la programmazione

In pratica significa che il gesto che già conosci — il tasto di invio — diventa il punto di accesso all’intera funzione. Non c’è bisogno di imparare una nuova interfaccia da zero.

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Il limite temporale massimo è di due settimane in anticipo: puoi programmare un messaggio per oggi pomeriggio come per giovedì della prossima settimana, ma non oltre. Un vincolo ragionevole per la maggior parte degli usi quotidiani.

Quali contenuti puoi programmare

Non si tratta di una funzione limitata al solo testo. I messaggi programmati WhatsApp supportano:

Testo semplice e formattato

semplice e formattato Link , con anteprima automatica

, con anteprima automatica Foto

Video

Questo apre scenari molto concreti: puoi programmare la condivisione di una foto di auguri, un link a un documento importante da inviare all’orario di apertura dell’ufficio, o un promemoria video per il gruppo di famiglia. La versatilità dei formati supportati rende la funzione utile ben oltre il semplice messaggio di testo.

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Funziona anche nei gruppi: perché è rilevante

Un dettaglio che fa la differenza: la programmazione dei messaggi funziona anche nelle chat di gruppo. Chi gestisce gruppi di lavoro, associazioni, squadre sportive o semplicemente gruppi familiari affollati sa quanto sia difficile trovare il momento giusto per inviare comunicazioni importanti.

Con questa funzione puoi scrivere un annuncio per il gruppo della scuola alle 23:00, programmarlo per le 8:30 del mattino successivo, e non preoccuparti più di dimenticartelo. Il messaggio parte in automatico, senza che il telefono debba essere acceso o connesso in quel preciso istante — il sistema gestisce l’invio in modo autonomo.

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Per chi usa WhatsApp in ambito professionale, la combinazione tra gruppi e messaggi programmati è particolarmente utile: permette di rispettare gli orari di lavoro dei colleghi senza dover rinunciare alla flessibilità di scrivere quando si ha tempo.

Come verificare se hai già la funzione disponibile

Il modo più rapido per capire se la funzione è già arrivata sul tuo dispositivo è semplice: apri una qualsiasi chat, scrivi qualcosa e tieni premuto il pulsante di invio per circa un secondo. Se compare un menu con l’opzione di programmazione, sei tra i fortunati della prima ondata.

Se non appare nulla di diverso dal solito, la soluzione è aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile sull’App Store o sul Google Play Store. Gli aggiornamenti frequenti sono il canale attraverso cui la funzione viene distribuita progressivamente. Puoi anche consultare la pagina ufficiale delle funzionalità di WhatsApp per seguire gli aggiornamenti ufficiali del prodotto.

Scenari d’uso concreti

Vale la pena fare qualche esempio reale per capire dove questa funzione cambia davvero le abitudini:

Auguri di compleanno: scrivi il messaggio la sera prima, programmalo per le 8:00 del mattino del compleanno. Zero rischio di dimenticarti.

Comunicazioni di lavoro: prepari la risposta a un cliente venerdì sera, ma la programmi per lunedì mattina per non invadere il weekend altrui.

Promemoria di gruppo: ricordi al gruppo della palestra l’allenamento del giorno dopo, con il messaggio già pronto dal pomeriggio precedente.

Fusi orari diversi: hai contatti all’estero? Puoi programmare il messaggio per l’orario locale del destinatario senza dover fare i calcoli al momento dell’invio.

Sono situazioni in cui la funzione non è un lusso ma una soluzione pratica a un problema reale. Detto questo, il rollout è ancora in corso: se oggi non vedi ancora l’opzione, è probabile che arrivi nelle prossime settimane con i successivi aggiornamenti dell’app. Tieni WhatsApp aggiornato e il gioco è fatto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.