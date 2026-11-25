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Se hai mai dovuto condividere una password su WhatsApp, o inviare un codice di accesso a qualcuno sapendo che non avresti voluto lasciarlo lì, in chat, per sempre, capisci subito perché questa novità è interessante. WhatsApp sta testando su iPhone i messaggi usa e getta — testi che spariscono automaticamente dopo essere stati letti una sola volta. La funzione è attualmente in fase di beta testing, rilevata nelle versioni 26.24.10.16 e 26.45.10.73 dell’app per iOS, e rappresenta uno dei passi più concreti verso una messaggistica davvero effimera.

Come funzionano i messaggi usa e getta su WhatsApp

Il meccanismo è semplice, ma pensato nei dettagli. Per inviare un messaggio usa e getta su WhatsApp, non basta premere il solito tasto di invio: bisogna tenere premuto il pulsante di invio per aprire un menu con opzioni aggiuntive, tra cui quella che attiva la modalità a visualizzazione singola.

Una volta inviato, il messaggio appare nella chat come una bolla speciale. Il destinatario deve aprirla toccandola, e il testo compare su una schermata separata, isolata dal resto della conversazione. Chiusa quella schermata, il messaggio è sparito per sempre — nessuno può riaprirlo, né chi lo ha ricevuto né chi lo ha mandato.

Il mittente riceve comunque una read receipt, cioè la conferma di lettura, così sa che il messaggio è stato visto. Ma da quel momento in poi, nessuna delle due parti può rileggere il contenuto.

Cosa non si può fare con questi messaggi

La parte più interessante riguarda le protezioni contro la diffusione del contenuto. I messaggi usa e getta su WhatsApp non possono essere inoltrati, copiati o salvati. Su iPhone, l’app blocca attivamente sia gli screenshot sia le registrazioni dello schermo mentre il messaggio è aperto.

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Questo livello di protezione è significativo. Non è una semplice politica “per favore non fare screenshot”: è un blocco tecnico implementato direttamente nell’app, che su iOS funziona grazie alle API di sistema che impediscono la cattura dello schermo in determinati contesti. In pratica, se provi a fare uno screenshot mentre stai leggendo il messaggio, l’operazione viene bloccata.

Certo, nessuna protezione è assoluta — chi vuole può fotografare lo schermo con un altro dispositivo — ma la barriera tecnica è comunque un deterrente concreto, non solo simbolico.

A cosa servono: i casi d’uso più comuni

La funzione è pensata esplicitamente per la condivisione di informazioni sensibili: password temporanee, codici di autenticazione a due fattori, dati personali che non devono restare in chat. Quante volte hai mandato la password del Wi-Fi di casa a qualcuno, sapendo che sarebbe rimasta lì nella conversazione per mesi?

Ecco alcuni scenari pratici in cui i messaggi usa e getta su WhatsApp tornano utili:

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Inviare il PIN di un conto bancario o di un servizio condiviso temporaneamente

Comunicare un codice di accesso a un evento o a una piattaforma

Condividere dati personali (come un numero di documento) senza lasciarli archiviati

Scambiare informazioni riservate in ambito lavorativo senza creare tracce permanenti

Non si tratta di una funzione pensata per nascondere conversazioni illecite — i messaggi normali continuano a esistere esattamente come prima — ma di uno strumento per chi ha legittima necessità di privacy su contenuti specifici e puntuali.

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Da foto e video ai testi: l’evoluzione della funzione

Vale la pena ricordare che il concetto di “visualizzazione singola” non è nuovo per WhatsApp. La piattaforma di Meta aveva già introdotto questa modalità per foto e video: puoi inviare un’immagine impostando la visione unica, e dopo che il destinatario l’ha aperta, sparisce. I messaggi usa e getta estendono questa logica ai testi, colmando un gap che in molti avevano notato.

La funzione era stata testata in precedenza su Android, prima di arrivare su iPhone. Questo percorso — prima Android, poi iOS — è abbastanza tipico per le funzioni sperimentali di WhatsApp, che spesso vengono testate su una piattaforma prima di espandersi all’altra.

Quando arriva per tutti? Cosa sappiamo oggi

Al momento, i messaggi usa e getta su WhatsApp sono disponibili solo per chi partecipa al programma di beta testing tramite TestFlight, la piattaforma Apple per la distribuzione di versioni di prova delle app. Non esiste ancora una data ufficiale per il rilascio alla generalità degli utenti iPhone.

Il fatto che la funzione sia già stata testata su Android e ora stia comparendo in beta su iOS suggerisce che il processo di sviluppo è avanzato, ma WhatsApp non ha comunicato tempistiche precise. Per ora, chi non è iscritto al programma beta dovrà attendere.

Se usi WhatsApp quotidianamente per lavoro o per scambiare informazioni delicate, questa è una funzione da tenere d’occhio. Quando arriverà nella versione stabile, potrebbe cambiare il modo in cui gestisci certi tipi di messaggi — non perché sia rivoluzionaria, ma perché risolve un problema concreto che molti utenti hanno da anni.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.