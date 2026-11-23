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Se pensavi che le grandi aziende tecnologiche stessero davvero mantenendo le promesse sul clima, la notizia di novembre 2026 firmata Meta ti farà riflettere. La società madre di Facebook e Instagram ha comunicato ufficialmente di stare rivalutando il proprio obiettivo meta net zero 2030, riconoscendo che le emissioni di carbonio equivalente sono aumentate del 45% nel 2025, raggiungendo quota 11,8 milioni di tonnellate metriche. Un dato difficile da ignorare, soprattutto considerando che quell’obiettivo era stato fissato appena sei anni fa con grande enfasi pubblica.

Un obiettivo nato nel 2020, già in crisi nel 2026

Meta aveva annunciato il traguardo net zero — cioè l’azzeramento netto delle emissioni di gas serra — nel 2020, con l’ambizione di arrivarci entro il 2030. All’epoca sembrava un impegno credibile, in linea con le tendenze del settore tech. Sei anni dopo, la realtà dei numeri racconta una storia molto diversa.

Il 19 novembre 2026, Meta ha pubblicato il proprio rapporto di sostenibilità, e i dati contenuti hanno immediatamente attirato l’attenzione a livello globale. Il consumo di elettricità è cresciuto del 35% con l’entrata in funzione di nuovi data center, mentre le emissioni legate ai beni capitali — cioè quelle generate durante la costruzione delle infrastrutture fisiche — sono aumentate del 58%. In pratica, più Meta costruisce, più inquina, almeno nel breve periodo.

L’intelligenza artificiale come principale fattore di pressione

Il punto fondamentale che emerge dal rapporto è chiaro: la corsa all’AI ha completamente cambiato le proiezioni energetiche di Meta. Blair Swedeen, responsabile globale per il net zero e la sostenibilità dell’azienda, e Rachel Peterson, vicepresidente dei data center, hanno entrambi riconosciuto che la domanda di infrastrutture per l’intelligenza artificiale è cresciuta «più velocemente di quanto quasi chiunque avesse previsto».

Non è una giustificazione di poco conto. I modelli di AI generativa richiedono enormi quantità di potenza di calcolo, che si traduce in server, raffreddamento e, soprattutto, energia elettrica. Ogni nuovo data center costruito da Meta per supportare questi sistemi genera emissioni sia durante la costruzione (quelle legate ai beni capitali, aumentate del 58%) sia durante il funzionamento (quelle operative, legate al consumo elettrico cresciuto del 35%).

Il risultato è un circolo difficile da spezzare: più Meta investe in AI per restare competitiva, più costruisce data center, più aumentano le emissioni. E il target meta net zero 2030, fissato in un contesto tecnologico molto diverso, appare oggi sempre più lontano dalla realtà operativa dell’azienda.

→ Leggi anche: IA e clima: Google ammette che la corsa ai data center sta sabotando gli obiettivi green

Ostacoli strutturali che vanno oltre le scelte aziendali

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Meta non imputa la revisione dell’obiettivo solo alla propria crescita. Nel rapporto vengono citati esplicitamente una serie di ostacoli sistemici che rendono difficile anche per chi volesse muoversi più rapidamente verso le energie rinnovabili. Tra questi:

Lunghe code per la connessione alla rete elettrica , che rallentano l’accesso a fonti rinnovabili già disponibili;

, che rallentano l’accesso a fonti rinnovabili già disponibili; Ritardi nei permessi per la costruzione di nuove infrastrutture energetiche pulite;

per la costruzione di nuove infrastrutture energetiche pulite; Capacità di trasmissione insufficiente , che limita la distribuzione dell’energia verde;

, che limita la distribuzione dell’energia verde; Catene di fornitura ancora in sviluppo per tecnologie come le batterie e i pannelli solari su scala industriale.

Sono problemi reali, condivisi da molte grandi aziende che operano nel settore tech. Ma riconoscerli pubblicamente non cambia il fatto che l’obiettivo net zero entro il 2030 è oggi, di fatto, sotto revisione senza una data alternativa dichiarata.

Nessuna nuova scadenza: cosa succede adesso

Questo è forse l’aspetto più significativo per chi segue le politiche climatiche aziendali: Meta non ha annunciato una scadenza sostitutiva per il raggiungimento della neutralità carbonica. In altre parole, l’obiettivo meta net zero 2030 è stato messo in discussione, ma non è stato sostituito con un nuovo impegno concreto e datato.

È una posizione che lascia aperte molte domande. Slitta al 2035? Al 2040? O l’azienda sta ancora valutando? Per ora, nessuna risposta ufficiale. Questo tipo di ambiguità è problematico non solo per i critici ambientalisti, ma anche per gli investitori e i regolatori europei che sempre più richiedono rendicontazioni climatiche precise e vincolanti.

Vale la pena ricordare che Meta non è sola in questa situazione. Altre grandi aziende tech stanno affrontando tensioni simili tra la crescita dell’AI e gli impegni climatici. Ma la portata dell’aumento — 45% in un solo anno, per un totale di 11,8 milioni di tonnellate metriche — rende il caso Meta particolarmente emblematico di una tendenza che il settore non può ignorare a lungo. Per approfondire i dati del rapporto, puoi consultare la copertura di Ars Technica, che ha analizzato in dettaglio le cifre pubblicate giovedì 19 novembre 2026.

Nei prossimi mesi, l’attenzione si concentrerà su cosa Meta deciderà di comunicare in merito a un nuovo obiettivo climatico. Fino ad allora, l’unica certezza è che il 2030 non sarà l’anno del net zero per uno dei gruppi tecnologici più potenti al mondo — e che la crescita dell’intelligenza artificiale sta ridisegnando, in tempo reale, la mappa degli impegni ambientali dell’intero settore.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.