Meta Quest 2: 100€ di SCONTO su Amazon per la Gaming Week

La Gaming Week di Amazon può essere la tua occasione per provare la Realtà Virtuale. Il Meta Quest 2, il visore VR stand-alone, è infatti disponibile in sconto a soli 249,99 euro invece di 349,99. Puoi anche pagarlo in comode rate a tasso zero scegliendo Cofidis al checkout.

Meta Quest 2: le caratteristiche del visore stand-alone

Il Meta Quest 2 è dotato di un processore ultrarapido e un display ad alta risoluzione per offrirti un’esperienza senza interruzioni, anche durante azioni ad alta velocità. L’audio posizionale 3D, l’hand tracking e il feedback tattile contribuiscono ulteriormente a rendere i mondi virtuali sempre più realistici mentre scegli tra una libreria composta da oltre 250 titoli, tra giochi, fitness, attività sociali e intrattenimento.

Il visore wireless, che non necessita di un PC per funzionare, e i controlli intuitivi inclusi nella confezione ti faranno sentire libero di muoverti e interagirti con il mondo virtuale con un sistema di controllo che avvisa quando ti avvicini troppo ai limiti dell’area di gioco.

Un’esperienza di realtà virtuale completa e coinvolgente che ti darà modo di esplorare mondi fantastici, partecipare a eventi sociali e multigiocatore e vivere avventure indimenticabili. Il tutto senza un PC o una console da collegare: approfitta dello sconto e pagalo soltanto 249,99 euro invece di 349,99.

