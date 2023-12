Meta Quest 2, con lo sconto di 150€ (29%) ENTRA anche tu nel Metaverso

Il Meta Quest 2 è un visore VR all-in-one che offre un’esperienza di realtà virtuale coinvolgente e senza fili. Con una capacità di archiviazione di 128 GB, hai spazio sufficiente per scaricare e goderti un’ampia gamma di contenuti VR, e non hai bisogno di un PC o di altri dispositivi esterni per utilizzarlo. Con questo pacchetto iniziale, avrai tutto il necessario per iniziare a esplorare il mondo della realtà virtuale.

È adatto sia ai principianti che ai giocatori esperti e offre una vasta gamma di contenuti VR per un'esperienza coinvolgente.

Il visore Meta Quest 2 offre una risoluzione cristallina e una grafica di alta qualità che ti consentono di vivere esperienze visive coinvolgenti. Il tracking dei movimenti è preciso e reattivo, consentendoti di interagire con l’ambiente virtuale in modo naturale.

La libreria di giochi e app disponibili per il Meta Quest 2 è in continua espansione, offrendoti un’ampia scelta di esperienze immersive. Puoi esplorare mondi virtuali, partecipare a giochi multiplayer, guardare film e molto altro ancora.

Grazie alla funzione di tracciamento delle mani, puoi utilizzare le tue mani per interagire direttamente con gli oggetti virtuali, senza la necessità di controller aggiuntivi. Questo offre un’esperienza ancora più intuitiva e coinvolgente. Il visore Quest 2 offre un tracking avanzato a 6DoF, il che significa che può rilevare i tuoi movimenti in modo molto preciso, consentendo un’esperienza di realtà virtuale molto immersiva.

Il Meta Quest 2 supporta anche la modalità di gioco wireless, consentendoti di muoverti liberamente. Puoi giocare in qualsiasi stanza della casa o persino all’aperto, ampliando le tue possibilità di gioco. Il device, infatti, è un visore VR all-in-one che offre un’esperienza di realtà virtuale completa e senza fili.

Il Meta Quest 2 supporta anche la modalità di gioco wireless, consentendoti di muoverti liberamente. Puoi giocare in qualsiasi stanza della casa o persino all'aperto, ampliando le tue possibilità di gioco. Il device, infatti, è un visore VR all-in-one che offre un'esperienza di realtà virtuale completa e senza fili.

