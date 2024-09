Meta Quest 3S: il visore più innovativo di sempre in pre-ordine su Amazon

Preparati a vivere delle avventure fantastiche e ad immergerti in mondi straordinari con il visore più innovativo di sempre! Parliamo del Meta Quest 3S da 128 GB: la data di uscita è prevista per il prossimo 15 ottobre ma da oggi puoi pre-ordinarlo su Amazon a soli 329 euro.

Procedendo oggi stesso con l’acquisto, avrai in omaggio anche il gioco “Batman: Arkham Shadow” e una prova di 3 mesi di Meta Quest+. Non aspettare oltre, il futuro è a portata di mano!

Meta Quest 3S da 128 GB: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Meta Quest 3S da 128 GB è il visore più innovativo di sempre che ti permetterà di vivere esperienze immersive come mai prima d’ora!

Con questo gioiellino della tecnologia potrai immergerti in una realtà mista, dove gli oggetti digitali si fondono nello spazio fisico che ti circonda, oppure vivere in maniera ancora più intensiva la realtà virtuale che preferisci.

Inoltre si caratterizza per la modalità di multitasking ancora più efficiente: questo vuol dire che potrai aprire più schermi contemporaneamente per navigare in rete, guardare YouTube e messaggiare con gli amici continuando ad essere immerso nel tuo spazione virtuale.

Questo nuovo modello permette, in più, di divertirti con i tuoi amici su Quest: potrai sbizzarrirti con giochi coinvolgenti insieme a persone da tutto il mondo, guardare insieme un concerto dal vivo con Meta Horizon o trasmettere sulla TV quello che vedi con il visore per organizzare una serata cinema perfetta.

