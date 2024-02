Metapen, l'alternativa più ECONOMICA all'Apple Pencil tua a soli 18€ su Amazon

La Metapen Pena A8 è uno strumento versatile e potente progettato per arricchire l’esperienza di utilizzo del tuo Apple iPad. Questa penna è compatibile con una vasta gamma di modelli iPad, inclusi iPad (2018-2022), iPad Pro, iPad Air e iPad Mini. Se vuoi prendere appunti, disegnar o semplicemente navigare sul tuo iPad, questo device ti offre una scrittura fluida e precisa. Provala anche tu, oggi su Amazon la trovi a soli 18€ grazie allo sconto super del 5%.

Metapen Pena A8: scopri una nuova dimensione sul tuo iPad

Compatibile con una vasta gamma di applicazioni per disegno e scrittura, la Metapen Pen A8 ti offre infinite possibilità creative. Con un design ergonomico e leggero, si adatta comodamente alla mano, consentendoti di utilizzarla per lunghi periodi senza affaticamento. Inoltre, il design elegante si abbina perfettamente al tuo iPad, creando un’estetica armoniosa e sofisticata.

Una delle caratteristiche chiave di questa penna è la sua sensibilità all’inclinazione e il rifiuto del palmo. Questo significa che puoi inclinare la penna per ottenere tratti più sfumati e variare lo spessore delle linee come se stessi usando una penna tradizionale. Inoltre, la Metapen Pena A8 è in grado di riconoscere il palmo della mano, evitando eventuali tocchi accidentali e garantendo un’esperienza di scrittura senza interruzioni.

La penna è dotata di una funzione di ricarica rapida, che ti permette di utilizzarla per un lungo periodo di tempo senza dover preoccuparti di cambiare frequentemente le batterie. Basta collegare la penna al tuo iPad tramite il connettore Lightning e in pochi minuti sarà pronta per l’uso. Sfrutta al massimo le potenzialità del tuo iPad e aggiungi un livello di precisione e versatilità alle tue attività digitali acquistandola su Amazon a 18€, con lo sconto cioè del 5% e le spedizioni gratuite via Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.