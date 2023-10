OFFERTA A TEMPO: Metro Laser con Bluetooth lo paghi solo 39 euro!

Se stai cercando un metro digitale, preciso, che ti aiuti nel tuo lavoro o nei piccoli lavori domestici, potresti approfittare di questa offerta a tempo davvero allettante: HOTO Metro Laser con Bluetooth, Misuratore Digitale, Telemetro Portatile, 2 Modalità di Misurazione, Unità Commutabili M/Ft+in, Ricarica di Type-C, ora ti costa solo 39,99 euro, con il 5% di sconto! Vanta un doppio brevetto e consente una visualizzazione a bassa potenza, permettendo così di misurare per lunghi periodi di tempo dalla ricarica completa.

HOTO Metro Laser con Bluetooth: le caratteristiche

Il metro a nastro digitale HOTO può connettersi ai telefoni cellulari tramite Bluetooth, così potrai gestirlo comodamente tramite la app Mijia. Avrai così sul tuo telefono i dati in tempo reale, la mappatura della planimetria e l’esportazione di immagini in album. E’ dotato di doppi trasmettitori laser che garantiscono una serie di misurazioni complesse entro 0,2 secondi, i dati di misurazione sono stabili e otterrai una precisione fino a ± 1/16 pollici. L’intervallo di misurazione è 0,16 piedi – 98 piedi. Quindi comodità ma anche precisione e utilità.

Il corpo piccolo e il modello compatto si adattano perfettamente alla mano, offrono una presa comoda e puoi portarlo comodamente con te ovunque dato che non occupa praticamente spazio. Le dimensioni sono: 7,3 x 3,3 x 1,7 cm. Il metro a nastro laser HOTO ha un solo pulsante, e puoi usarlo per misurare le dimensioni della stanza, l’altezza della finestra e le dimensioni dei mobili. Lo schermo OLED nascosto e il design giallo iRing gli conferiscono un design accattivante ma anche utile allo scopo. Realizzato in vernice di gomma delicata sulla pelle, l’anello giallo aiuta a tenere il metro a nastro. Il basso consumo energetico dello schermo OLED consente di osservare facilmente i dati di misurazione, l’alimentazione e lo stato della connessione.

Oggi paghi questo utilissimo metro laser bluetooth della HOTO solo 39,99 euro, con il 5% di sconto! Ma ti ricordiamo che è un’offerta a tempo, quindi hai ancora pochi minuti per prenderlo!

