Metroid Dread per Nintendo Switch a un prezzo MAI VISTO prima: appena 29€ (-40%)

Metroid Dread per Nintendo Switch porta avanti la leggendaria saga di Metroid, trascinando i giocatori in un’avventura avvincente attraverso mondi misteriosi e minacce aliene. In questo capitolo, Samus Aran affronta una nuova minaccia con il suo stile distintivo e la sua armatura avanzata. Un nuovo gioiellino per la saga, da incastonare nella vostra collezione di videogame approfittando dello sconto su Amazon del 40% che te lo fa avere a soli 26€ con le spedizioni gratis via Prime.

Metroid Dread

Il gioco mantiene ovviamente l’essenza della serie con un approccio Metroidvania, offrendo pertanto un vasto mondo interconnesso da esplorare e un gameplay a difficoltà crescente. Scopri nuove abilità, sblocca percorsi segreti e affronta nemici sempre più potenti mentre ti avventuri in un ambiente ricco di dettagli e misteri. Dread introduce inoltre nuovi nemici chiamati E.M.M.I. (Extraplanetary Multiform Mobile Identifiers), macchine implacabili che inseguiranno Samus senza sosta.

I giocatori dovranno essere astuti e sfruttare tutte le abilità a disposizione per sfuggire a queste minacce mortali. Samus continua a potenziare il suo arsenale con nuove abilità e gadget. Ogni potenziamento non solo offre nuove opportunità di combattimento, ma apre anche nuove aree del mondo, incentivando la curiosità e l’esplorazione. Grazie alla potenza di Nintendo Switch, Metroid Dread offre una grafica dettagliata e un audio coinvolgente.

Il sistema di controllo fluido consente ai giocatori di padroneggiare le abilità di Samus e affrontare sfide impegnative con facilità. Grazie alla versatilità di Nintendo Switch, i giocatori possono godere di Metroid Dread sia in modalità portatile che sulla TV. La transizione senza soluzione di continuità consente di continuare l’avventura ovunque ci si trovi.

Nintendo Switch Metroid Dread porta la saga di Metroid a nuove vette con una trama coinvolgente, un gameplay avvincente e una grafica straordinaria. Se sei un appassionato della serie o semplicemente ami le avventure ricche di azione, Metroid Dread è una tappa imperdibile per il tuo Nintendo Switch.

