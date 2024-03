Mi Portable Bluetooth Speaker in sconto di 15€ sullo store Xiaomi

La primavera sta arrivando e con lei le belle giornate, passate in giro, con amici e parenti. E che cos’è che non può e non deve mai mancare durante un picnic insieme o una bella passeggiata all’aria aperta? Un buono speaker, funzionale ma anche leggero da portarsi sempre dietro. Per questo, ti consigliamo l’ottimo Mi Portable Bluetooth Speaker in sconto di ben 15€ sullo shop Xioami. Fino al termine dell’offerta, avrai l’occasione di acquistarlo a soli 35,99€ invece di 49,99€!

Mi Portable Bluetooth Speaker: perfetto da portare ovunque!

Ti spieghiamo in poche righe, perché si tratta di un prodotto davvero imperdibile per la sua fascia di prezzo, specie ora. Il Mi Portable Bluetooth Speaker ha una qualità audio davvero impeccabile. Dotato di un driver full-range da 5 watt, questo altoparlante offre un suono potente e dettagliato, con bassi profondi, medi nitidi e alti cristallini.

La tecnologia Bluetooth 5.0, inoltre, garantisce una connessione stabile e senza interruzioni con il tuo smartphone, tablet o altri dispositivi compatibili, consentendoti di trasmettere la tua musica in modalità wireless con facilità. Da menzionare anche che, il Mi Portable Bluetooth Speaker, è dotato di un microfono integrato che ti consente di rispondere alle chiamate in vivavoce direttamente dall’altoparlante. Grazie alla funzione di riduzione del rumore ambientale, puoi goderti chiamate chiare e nitide anche in ambienti rumorosi senza dover alzare la voce.

Il design elegante e compatto del Mi Portable Bluetooth Speaker lo rende perfetto per l’uso in movimento. Con un peso di soli 170 grammi e dimensioni compatte, puoi portarlo facilmente con te ovunque vai, che tu sia in viaggio, in campeggio, in ufficio o in casa di amici. Inoltre, la batteria integrata offre fino a 13 ore di riproduzione continua con una singola carica, garantendoti lunghe sessioni di ascolto senza interruzioni.

La facilità d’uso è un’altra caratteristica chiave del Mi Portable Bluetooth Speaker: con controlli intuitivi e accessibili sulla parte superiore dell’altoparlante, puoi regolare il volume, mettere in pausa o riprendere la riproduzione e passare alla traccia successiva o precedente con semplici tocchi. Inoltre, l’altoparlante è dotato di una porta AUX-IN che ti consente di collegare dispositivi non Bluetooth tramite un cavo audio da 3,5 mm per una maggiore flessibilità di connessione. Dunque, tutto ti parla di qualità: per cui perché non acquistarlo subito finché è in sconto!

