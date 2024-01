Mi Smart Band 8 Active in super offerta a 22€ (Tech Mania MediaWorld)

Tra le offerte più interessanti della promo online Tech Mania MediaWorld segnaliamo la Mi Smart Band 8 Active a 22 euro a fronte di un prezzo consigliato del produttore di 24,99 euro. Sembra uno sconto piccolo, ma su Amazon ad esempio lo stesso prodotto costa oggi 26 euro e anche negli altri store più conosciuti il prezzo è più alto.

Oltre 50 modalità sportive, durata della batteria fino a 14 giorni e monitoraggio continuo dei parametri della salute più importante: tutto questo a un prezzo ultra-concorrenziale, dato che bastano poco più di 20 euro per portarsela a casa.

Mi Smart Band 8 Active a soli 22 euro sul sito di MediaWorld

La nuova Xiaomi Mi Smart Band 8 in versione Active presenta un ampio display da 1,47 pollici, 10% in più rispetto al display della Smart Band 8. Dimensioni e area di visualizzazione più grandi permettono agli utenti di avere accesso a più informazioni e gestirle nel migliore dei modi.

L’aggettivo Active viene confermato nella sostanza dal supporto a più di 50 attività sportive, un dato oltremodo soddisfacente per tutti gli appassionati di fitness. In questo modo, è più semplice tenere traccia in modo accurato delle calorie bruciate e della durata dell’esercizio.

Per quanto riguarda le funzionalità associate, segnaliamo il monitoraggio continuo dell’ossigeno nel sangue, della frequenza cardiaca, dello stresso e del sonno. Quest’ultimo prevede una rilevazione scientifica, basata sulle varie fasi del sonno, con suggerimenti utili per migliorarne la qualità.

Cogli al volo la super offerta di MediaWorld per acquistare la Mi Smart Band 8 Active di Xiaomi al prezzo stracciato di 22 euro. E per non pagare le spese di spedizione, al momento dell’acquisto scegli l’opzione Ritiro gratuito in negozio, selezionando il punto vendita MediaWorld più vicino a casa tua.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.