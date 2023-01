Micro SD SanDisk Ultra da 256 GB + adattatore in sconto su Amazon del 48%

Progettata per catturare video Full HD e foto utilizzando smartphone e tablet Android, nonché altre fotocamere e videocamere microSD, la scheda di memoria microSDXC Ultra UHS-I da 256 GB di SanDisk offre una capacità di archiviazione di 256 GB e sfrutta l’UHS-I bus per supportare velocità di lettura fino a 120 MB/s. Questa scheda supporta anche lo standard Class 10, che garantisce che le velocità di scrittura minime non scendano sotto i 10 MB/s. Acquistala su Amazon a soli 32,99€ invece di 62,99€.

Questa scheda supporta anche la valutazione Application Performance Class 1 (A1), che consente alla scheda di gestire le operazioni di accesso input-output in lettura casuale al secondo (IOPS), in modo che possa aprire rapidamente app ed elaborare attività come audio, grafica, profili salvati e autorizzazioni in-app. Costruita e testata per resistere ad ambienti difficili, la scheda di memoria microSDXC Ultra UHS-I da 256 GB di SanDisk è protetta da acqua, temperature estreme, raggi X, magneti e urti. Inoltre, il software SanDisk Memory Zone è disponibile come download gratuito e aiuterà gli utenti a gestire foto, video e file, sia che si trovino sul telefono, sulla scheda di memoria o nel cloud.

Le schede SanDisk sono compatibili con smartphone e tablet Android. Con una capacità di 256 GB, puoi archiviare ancora più ore di video Full HD sulla scheda e avere ancora spazio per video, foto, musica, film e altri file che desideri registrare, salvare e condividere. E grazie ad una velocità di trasferimento fino a 120 MB/s puoi spostare fino a 1000 foto in un minuto. Classificata A1, la scheda microSD SanDisk Ultra è ottimizzata per le app, offrendo un avvio più rapido delle app e prestazioni che offrono una migliore esperienza con lo smartphone.

Disponibile nel Google Play Store, l’app SanDisk Memory Zone ti consente di visualizzare, accedere ed eseguire il backup dei file del tuo telefono in un’unica posizione. Può anche spostare automaticamente i file dal dispositivo alla scheda di memoria per liberare spazio.

In più puoi utilizzare il lettore di schede microSD USB 3.0 in modo da poter spostare file di grandi dimensioni velocemente, spostare molti file velocemente o semplicemente effettuare trasferimenti di file frequenti molto più veloci.

