Microfono JBL con montaggio universale in maxi offerta su Amazon

Microfono JBL Quantum Stream: funzionalità e modalità di utilizzo

Il Microfono JBL Quantum Stream si caratterizza per un doppio condensatore Electret da 14 mm e un’alta velocità di campionamento a 96 kHz, così da catturare ogni suono per uno streaming di qualità a prescindere dall’ambiente circostante.

La modalità di utilizzo è semplicissima e potrai scegliere tra due pattern vocali diversi: questo vuo dire che potrai passare da un microfono cardioide che capta solo una singola voce a un microfono omnidirezionale per catturare più di una voce o persino una performance dal vivo.

Un’altra caratteristica importante del dispositivo è il suo montaggio praticamente universale: grazie alle tre impostazioni e al supporto reversibile che consentono di muoverlo a 360 gradi, è possibile montarlo ad esempio su un treppiede, fissarlo a un braccio e molto altro ancora in base alle tue diverse esigenze.

L’utilizzo è reso ancora più intuitivo grazie al facile controllo del volume e all’indicatore di stato RGB. In più, il suo design è davvero elegante e di gran stile con un supporto in alluminio e il corpo in metallo super resistente.

