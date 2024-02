Microfono Razer Seiren: registra ad alta qualità SPENDENDO POCO

Se sei un cantante, un musicista o uno streamer e stai cercando un microfono a condensatore perfetto per incominciare la tua attività di recording, questo prodotto fa assolutamente per te. Il microfono a condensatore di Razer Seiren nella sua versione Mini è pensato per chi come te sta appena incominciando a incidere i suoi brandi. È oggi disponibile su Amazon a un prezzo stracciato con lo sconto del 37%, ovvero 34,99€.

Ciò che rende speciale questo microfono a condensatore mini e il suo schema di rilevamento supercardioide ultra-preciso, essendo calibrato con un angolo di rilevamento stretto a tal punto che riesce a rilevare nella miglior maniera possibile i bassi della tua voce ed eliminare rumori di sottofondo fastidiosi come quelli della ventola del computer, della tastiera o del mouse.

Microfono a condensatore Razer Seiren Mini, per incominciare è perfetto

La qualità di registrazione di questo microfono è assolutamente professionale, infatti con la sua capsula condensatore da 14 mm riesce a trasmettere la tua voce in maniera chiara e nitida, non comprimendo l’ariosità delle tue frequenze alte e la profondità dei tuoi bassi. Inoltre, se sostenuto da un solido supporto, può essere inclinato a tuo piacimento per trovare l’inclinazione che fa per te e che rende la tua voce quanto più unica possibile.

Il suo design è ultra compatto ed è concepito per dei setup più minimalisti, estremamente adatto per far sì che la concentrazione sia solo ed esclusivamente su te, specialmente se stai registrando una live dal vivo. In ultimo ma non per importanza, è incredibilmente resistente agli urti. Quindi, se ti dovesse capitare qualche episodio di cadute accidentali non te ne devi preoccupare, Razer Seiren Mini è pensato anche per questo. È disponibile oggi su Amazon a un prezzo assurdo, ovvero 34,99€ con un ottimo sconto del 37%.

