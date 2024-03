Microfono Trust Gaming GXT 258 Fyru: Super PRO e scontatissimo!

Trust Gaming GXT 258 Fyru è una soluzione estremamente efficiente e di alta qualità per i giocatori e gli streamer che cercano un audio cristallino e professionale durante le loro sessioni di gioco o le trasmissioni in diretta. Ma soprattutto Trust Gaming GXT 258 Fyru è anche un dispositivo davvero bello da vedere, un piccolo capolavoro di design capace di dare un tocco quasi futuristico alla scrivania di casa! Ma un altro punto di forza è il suo prezzo, non proprio popolare all’origine ma che grazie al SUPER SCONTO Amazon subisce un gigantesco taglio netto: MENO 69%, ovvero da 140 euro il prezzo crolla sino a fermarsi a 43 euro! Si ben 97 euro in meno! Per un dispositivo Premium come questo è davvero uno sconto da non perdere!

Non solo belle!

La caratteristica vincente di Trust Gaming GXT 258 Fyru è la sua qualità audio superiore. Dotato di un’ampia risposta in frequenza e di un pattern di registrazione cardioide, Trust Gaming GXT 258 Fyru cattura il suono in modo chiaro e dettagliato, eliminando i rumori di fondo indesiderati e concentrandosi sul suono proveniente direttamente dalla sorgente. Questo assicura una riproduzione vocale nitida e professionale, ideale per le comunicazioni in-game o per le registrazioni vocali durante le trasmissioni in diretta.

Inoltre, Trust Gaming GXT 258 Fyru è dotato di una base solida e regolabile, che consente di posizionarlo facilmente su qualsiasi superficie di lavoro. La flessibilità della base permette di orientare il microfono nella posizione desiderata per ottenere la migliore qualità audio e garantire una registrazione ottimale.

Trust Gaming GXT 258 Fyru è un microfono estremamente versatile (PC e console): la tecnologia a condensatore consente di effettuare registrazioni ottimizzate in qualsiasi situazione; si può scegliere tra le modalità cardioide (streaming su youtube o twitch, podcast individuali o fuori campo), bidirezionale (duetti o interviste), stereo (registrazioni musicali in stereo) o omnidirezionali (podcast di gruppo). Possiamo davvero fare di tutto!

Graziato da un design spettacolare e da prestazioni audio Premium, il microfono Trust Gaming GXT 258 Fyru è la scelta ideale per i giocatori, gli streamer e i professionisti che cercano un dispositivo affidabile, estremamente versatile e efficiente. Ma soprattutto scontatissimo! MENO 69%, da 140 euro il prezzo crolla sino a fermarsi a 43 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.