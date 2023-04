Microfono Trust Gaming in SVENDITA totale su Amazon (-64%)

C’è chi lo ha ribattezzato come il microfono definitivo. Parliamo del Fyru Classic del marchio Trust, protagonista di una delle offerte più interessanti della serata di oggi su Amazon. Il suo nome completo è Trust Gaming GXT 258 Fyru e lo puoi acquistare a 49,99 euro anziché 139,99 euro, grazie al maxi sconto del 64%. Non solo però, perché se sei abbonato a Prime non paghi nulla per le spese di spedizione.

Microfono Trust Gaming Fyru in sconto del 64% su Amazon

Il GXT 258 Fyru è un microfono streaming con 4 pattern di registrazione, che assicura in qualsiasi contesto le migliori prestazioni. Le registrazioni sono eccellenti, pari quasi a quelle effettuate in uno studio professionale. Scegli di registrare con il cardioide se stai preparando un podcast, opta per il bidirezionale se devi condurre un’intervista o un duetto, oppure seleziona Stereo per registrare un ambiente musicale stereo, mentre la modalità omnidirezionale ti permette di acquisire i suoni (ideale ad esempio per registrare un podcast di gruppo).

Sempre per quanto riguarda le registrazioni, puoi perfezionarle ulteriormente grazie alla porta di monitoraggio cuffie a zero latenza. Non solo però, perché hai anche la possibilità di modificare le impostazioni attraverso l’utilizzo di semplici manopole posizionate nella parte anteriore del microfono stesso.

Tutto questo può essere tuo a meno di 50 euro. Un sogno? Un errore di prezzo? No, pura e semplice realtà. Cogli al volo l’ultima offerta di Amazon sul microfono Trust GXT 258 Fyru per risparmiare 90 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

