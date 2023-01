Microfono USB a condensatore Elgato Wave 3 ad un prezzo SUPER su Amazon

Elgato, una consociata di Corsair, esiste da anni: le sue schede di acquisizione l’hanno resa uno dei marchi più importanti nel live streaming. Tuttavia, fino ad ora, i prodotti dell’azienda sono stati in gran parte limitati a interfacce come deck di streaming e dispositivi di acquisizione di giochi. Con il microfono Elgato Wave 3, le cose stanno per cambiare. Acquistalo ora su Amazon a soli 129,99€ invece di 169,99€.

C’è molto da apprezzare nella costruzione di Elgato Wave:3. Il microfono stesso è realizzato in metallo nero e plastica dura con una texture opaca spazzolata. È compatto e sembra robusto, anche il sensore per il muto in alto è piacevole da vedere.

L’estetica classica di Elgato Wave:3 significa che si integra bene con la maggior parte delle configurazioni home office, streaming e giochi. Il suo design compatto sembra ottimo anche per i viaggi, ma è un po’ più invadente del microfono Blue Ember XLR (per fare un esempio).

L’interfaccia per Wave:3 è piuttosto semplice. Un quadrante sulla parte anteriore fa clic in modo da poter scorrere le diverse opzioni di volume. La parte posteriore del microfono presenta una porta USB-C e un jack per cuffie da 3,5 mm per il monitoraggio. C’è anche un sensore sensibile al tocco nella parte superiore del microfono per disattivare l’audio: toccalo e l’anello LED attorno al quadrante diventerà rosso per indicare che è disattivato; è simile a quello che si trova sull’HyperX Quadcast. I controlli sono tutti intuitivi e non richiedono praticamente tempo per abituarsi.

Elgato Wave:3 è ottimo per varie esigenze di registrazione domestica, ma è rivolto agli streamer, come tutto il resto dell’azienda. Gran parte di questo fascino deriva anche dal complemento software del microfono, WaveLink. L’app è snella, progettata in modo intelligente e chiaramente progettata per l’organizzazione della sorgente audio.

Se hai mai utilizzato un programma come VoiceMeeter o una delle sue varietà, WaveLink ha la stessa funzione: è un mixer audio virtuale che raccoglie tutti i diversi programmi e finestre del browser che generano suoni e li inserisce in un'unica sorgente di uscita audio. Per uno streamer di Twitch, questa può essere una manna dal cielo, perché hai solo bisogno di una sorgente audio per tutto sul tuo computer, ma puoi comunque gestire tutti i diversi livelli di uscita in WaveLink, il tutto senza dover acquistare un mixer fisico. È meno utile per le persone che non hanno bisogno di quel tipo di organizzazione, ma come VoiceMeeter, può anche essere ottimo per inserire diversi tipi di audio nelle chiamate online.

