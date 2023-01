Microfono USB a condensatore Hyperx Solocast, approfitta ora dello sconto del 40%

Un buon microfono USB può essere un enorme passo avanti per coloro che sono stanchi della scarsa qualità audio prodotta dalla maggior parte dei microfoni per cuffie. Se sei uno streamer su Twitch, forse hai un canale YouTube, o forse sei solo stufo che i tuoi compagni di squadra ti chiedano perché sembra che tu stia parlando con loro attraverso un barattolo di latta su Discord, dovresti acquistarlo ora su Amazon a soli 44,99€ invece di 74,99€.

Per chi cerca un prodotto ben costruito, la soluzione è HyperX SoloCast. Questo microfono è stato progettato per essere un’opzione economica che non compromette la qualità del suono.

HyperX SoloCast ha un piccolo design a cupola. È tutto nero con una rete metallica nera che copre il ricevitore. C’è un grande pulsante push-to-mute in posizione comoda nella parte superiore e un indicatore LED rosso sulla parte anteriore che ti consente di sapere quando l’audio è attivo.

Il corpo del microfono si infila in un anello sul supporto in piedi incluso per tenerlo in posizione, ma c’è anche una filettatura sul fondo per coloro che desiderano fissarlo ad un braccio. La porta di connessione USB Type-C si trova sul retro.

Il SoloCast è un microfono a condensatore electret solo cardioide. Ciò significa che registrerà solo ciò che si trova direttamente davanti ad esso filtrando eventuali riverberi o rumori di fondo che provengono da dietro il microfono, riducendo l’eco e il rumore bianco.

Significa anche che è più in sintonia con i suoni a bassa frequenza rispetto agli acuti per i quali i microfoni dinamici sono più adatti. Questo tipo di microfono è ideale per una singola persona che registra una singola voce o per due persone che registrano fianco a fianco. Non dovresti usarlo per registrare un gruppo di persone attorno a un tavolo.

I suoi concorrenti più vicini sono il Razer Seiren Mini e lo Snowball iCE di Blue. Tutti e tre sono microfoni cardioidi si trovano sulla stessa fascia di prezzo. Questi sono tutti di grande valore, ma SoloCast è l’unico con una funzione tap-to-mute, l’unico con la connessione USB di tipo C più veloce e viene fornito con il miglior supporto di base. Approfitta ora dello sconto del 40% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.