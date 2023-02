Microfono USB adatto per streaming e registrazione in offerta speciale su Amazon

Se stai cercando un microfono USB è che possa garantire un audio di alta qualità, quindi utile anche per lo streaming di podcast, vlog e gameplay allora il Mantis di Trust è quello perfetto. Adatto principalmente per i gamers che vogliono sentire bene le voci dei compagni di squadra durante i match, ma perfetto anche per chi vuole trasmettere in streaming un audio nitido su Twitch, YouTube e altre piattaforme di live streaming. Acquistalo ora su Amazon a soli 27,71€ invece di 39,99€ .

Grazie a questo dispositivo sarai in grado di catturare l’audio digitale in alta qualità e privo di distorsioni tramite l’adattatore USB. Il microfono da gioco Trust Mantis è dotato di un supporto universale e di un filtro anti-pop, caratteristiche importanti che ti aiuteranno ad avere una qualità audio chiara e fluida.

Il treppiede e il cavo lungo consentono di regolare comodamente l’angolazione del microfono da gioco. Questo microfono USB può essere utilizzato anche senza il treppiede per lo streaming portatile, ottimo soprautto per chi ha un laptop e non vuole utilizzare il mic integrato della webcam.

Il dispositivo è compatibile anche con le console PlayStation 4 e 5, nonché con PC e laptop su piattaforme software Windows, Mac OS e Chrome OS. All’interno della scatola è presente anche un cavo USB da 1.5 metri e un supporto Shock-Mount che consente di attutire le vibrazioni che possono verificarsi sulla base d’appoggio. Approfitta ora dello sconto del 31%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

