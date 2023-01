Microfono USB Trust Gaming GXT 232 Mantis in sconto del 43% su Amazon

Il microfono USB Trust Gaming GXT 232 offre una gamma di funzionalità che possono aiutare a migliorare la qualità delle tue registrazioni audio. Il microfono è dotato di una capsula cardioide che oscilla tra i 20 Hz e i 20 kHz. Questo offre una qualità audio cristallina e una risposta in frequenza estesa. La capsula cardioide è progettata per catturare i suoni direttamente davanti al microfono, riducendo al minimo i rumori di fondo. Acquistalo ora su Amazon a soli 22,99€ invece di 39,99€.

E’ presente una presa jack da 3,5 mm che consente di collegare cuffie o altoparlanti per un monitoraggio in tempo reale e di una presa USB che consente di collegare il microfono direttamente al computer. Questo significa che non è necessario alcun driver o software aggiuntivo per utilizzarlo.

Possiede anche una manopola che gli consente di controllare il volume , una che permette di aggiustare il guadagno e l’ultima per la sensibilità del microfono. Questo significa che è possibile regolare il microfono in modo da ottenere la migliore qualità audio possibile. Anche i componenti utilizzati sono di alta qualità e garantiscono una connessione stabile e affidabile. Questo significa che è possibile utilizzare il microfono in modo sicuro e affidabile senza preoccuparsi di eventuali problemi di connessione.

E’ compatibile con dispositivi come pc, Playsbtation 4 e 5, mentre incluso nella scatola troviamo un filtro pop che attenua le occlusive (come p e b) e una è base regolabile che consente di regolare l’angolazione del microfono per adattarlo alle tue esigenze. Approfitta ora dello sconto del 43% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.