Microfono USB Trust Gaming ultra compatto a meno di 20€ su Amazon

È ora di farti sentire forte e chiaro quandoo giochi o crei i tuoi contenuti multimediali grazie al Microfono a Condensatore USB Trust Gaming! Oggi è disponibile su Amazon a soli 19 euro con uno sconto bomba del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, la promozione è limitata e gli articoli potrebbero terminare da un momento all’altro!

Microfono a Condensatore USB Trust Gaming: modalità di utilizzo e funzionalità

Il Microfono a Condensatore USB Trust Gaming è un piccolo gioiellino della tecnologia perfetto per la tua postazione di gioco, o se ami creare podcast e contenuti multimediali in generale.

Ha dimensioni davvero compatte, quindi risulta essere super comodo ed elegante, oltre ad offrire un suono di alta qualità in ogni occasione. Per questo motivo è particolarmente adatto per streamer, content creator e podcaster con postazioni ridotte.

È dotato di un pattern di registrazione cardioide e un filtro pop integrato che ti consentono di trasmettere la tua voce con la massima chiarezza e un suono sempre cristallino a prescindere dall’ambiente circostante. In più, la modalità di utilizzo è davvero semplice anche grazie all’angolazione regolabile, al pulsante di esclusione e all’uscita cuffie che ti consentono di trasmettere in streaming in qualsiasi luogo.

Un’altra specifica interessante è la sua illuminazione RGB multicolore attorno alla base che crea un’atmosfera coinvolgente ed affascinante, soprattutto quando sei immerso nei tuoi videogiochi preferiti. Per installarlo sono necessari pochi secondi: con la connessione USB basta collegarlo a PC, PlayStation o Mac ed il gioco è fatto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.