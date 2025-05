Microfono wireless DJI Mic 2: audio professionale in offerta bomba su Amazon

Trasforma il tuo modo di registrare audio con il DJI Mic 2, ora disponibile a un prezzo imperdibile su Amazon: 159€, con uno sconto del 27% rispetto al prezzo di listino di 219€. Questo microfono wireless, pensato per i creator più esigenti, combina qualità professionale e versatilità in un design tascabile che non teme rivali.

Un audio senza compromessi

Il DJI Mic 2 è progettato per garantire una qualità audio impeccabile in ogni situazione. Grazie alla registrazione a 32 bit float, il rischio di distorsione è praticamente eliminato, assicurando un suono chiaro e fedele anche in ambienti rumorosi o con volumi estremi. La funzione di cancellazione intelligente del rumore è il tuo alleato ideale per catturare voci cristalline anche nei contesti più caotici.

Un punto di forza di questo dispositivo è la sua compatibilità universale. Il set include adattatori USB-C, Lightning e jack da 3,5 mm, rendendolo perfetto per l’uso con smartphone, fotocamere professionali e molto altro. Inoltre, i trasmettitori possono essere utilizzati come registratori autonomi, grazie agli 8 GB di memoria interna che permettono di salvare fino a 14 ore di audio non compresso.

Massima libertà di movimento

Per i professionisti che lavorano in movimento, il DJI Mic 2 offre una portata wireless fino a 250 metri, aprendo nuove possibilità creative per riprese in esterni, eventi dal vivo e produzioni dinamiche. Il design compatto e discreto, disponibile nella raffinata colorazione Shadow Black, si adatta a ogni esigenza: puoi agganciarlo magneticamente agli abiti o posizionarlo strategicamente sulla scena.

Che tu sia un creator individuale o un team di produzione, il DJI Mic 2 ha una configurazione per te. Puoi scegliere tra il set base, con un trasmettitore e un ricevitore, o la versione più completa con due trasmettitori e una custodia di ricarica, ideale per interviste e podcast. Ogni kit include tutti gli accessori necessari per iniziare subito a registrare.

Con un prezzo ridotto a 159€, grazie ad uno sconto del 27%, il DJI Mic 2 rappresenta un’opportunità unica per migliorare la qualità delle tue registrazioni audio. Acquistalo ora su Amazon e scopri come questo microfono wireless può fare la differenza nei tuoi progetti creativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.