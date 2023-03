MicroSD SanDisk per Nintendo Switch (256GB): il prezzo crolla a 35€

Torna in offerta la sensazionale microSD da 256GB ultraveloce di SanDisk per Nintendo Switch. Da comprare prima di subito a soli 35 euro su Amazon con spedizioni veloci e gratuite. Impossibile, dirai. Invece no: in questo momento la puoi fare tua con 35€ (65%) di sconto. Non stiamo scherzando. Regalati una scheda velocissima a un prezzo a dir poco ridicolo, visto che solitamente costa 99,99 euro.

Una microSD REGALATA su Amazon

Con licenza Nintendo è ideale proprio per il sistema Nintendo Switch, è velocissima in scrittura e lettura. Se possedete la console originale, la Switch Lite o la Switch OLED, è probabile che la loro memoria interna non sia sufficiente per contenere la vostra libreria di giochi. Ma grazie a schede microSD come questa, il problema non sussiste più: ti basta inserirla nella console tramite il piccolo slot sotto la kickstand, e il gioco è fatto.

Le immagini e i video catturati possono essere spostati dalla memoria di sistema a una scheda microSD e viceversa, mentre i software scaricabili no. Se vuoi liberare spazio sulla memoria di sistema, cancella i software salvati e riscaricali dal Nintendo eShop quando nella console è inserita una scheda microSD. I dati relativi ai salvataggi dei giochi sono memorizzati nella memoria di sistema e non possono essere copiati o salvati su una scheda microSD.

Al giorno d’oggi avere delle schede come questa a portata di mano è come avere sempre al proprio fianco un’amica fedele. Soprattutto se non solo lente e di scarsa qualità, ma anzi migliorano le performance del proprio device. Che aspetti, quindi? Che vada esaurita? Fai tua questa ottima scheda microSD a un prezzo ridicolo. Sbrigati, però, se vuoi approfittare di questo sconto del 65% e fare tua la scheda con appena 35 euro cliccando su questo link e chiudendo in fretta l’acquisto. Otterrai così anche la spedizione veloce e gratuita di Amazon.

