Microsoft 365 Family a prezzo stracciato da Unieuro (69,99€)

Nell’ambito della promozione Marzo ti Sorprende di Unieuro, l’abbonamento di 12 mesi di Microsoft 365 Family è in offerta a 69,99 euro invece di 99,99 euro, per effetto del 30% di sconto. È anche il prezzo più basso degli ultimi 30 giorni (79,99 euro, ndr).

La promozione prevede inoltre la possibilità di pagare in tre rate a interessi zero da 23,33 euro al mese con Klarna o PayPal. A questo si aggiunge poi la spedizione gratuita, con la consegna a domicilio stimata per la seconda metà di questa settimana.

Microsoft 365 Family (fino a 6 persone) in offerta a 69,99 euro da Unieuro

L’abbonamento a Microsoft 365 Family offre uno spazio di archiviazione sicuro nel cloud e app innovative disponibili su più dispositivi fino a un massimo di sei persone.

Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, è possibile contare fino a 6TB di spazio (1TB a persona). Le app incluse sono invece Word, Excel, PowerPoint e OneNote, con tutte le funzionalità premium e la possibilità di accedervi offline.

Il piano Family di Microsoft 365 comprende inoltre Microsoft Defender, la soluzione proprietaria di Microsoft per la sicurezza digitale dei dati e dei dispositivi degli utenti. A disposizione anche Outlook, il servizio di posta elettronica di Microsoft senza pubblicità.

Per i content creator segnaliamo la presenza di Clipchamp, un editor video avanzato con filtri ed effetti premium. Si può infine contare su una raccolta di contenuti quali foto, caratteri, video, icone e audio di alta qualità.

Microsoft 365 Family è compatibile con PC, Mac, iPhone, iPad e device Android e può essere usato da ciascuna persona su cinque dispositivi in contemporanea.

L’offerta di Unieuro, disponibile su questa pagina, è a tempo limitato: scadrà il prossimo 14 marzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.