Microsoft 365 Personal: 1 anno di abbonamento a meno di 46€ (-33%)

L’abbonamento a Microsoft 365 include le app premium Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Defender e Climpchamp, oltre a 1 TB di spazio di archiviazione su OneDrive. Da un lato, quindi, è un abbonamento votato alla produttività, dall’altra parte alla sicurezza. Perché te ne parliamo proprio oggi? Semplice: su Amazon è in offerta 1 anno di abbonamento a soli 45,99 euro, grazie allo sconto del 33% valido ancora per poche ore.

Una volta completato l’ordine, riceverai un codice digitale con il quale attivare il piano annuale di Microsoft 365 Personal direttamente sul sito di Microsoft. Ti ricordiamo che puoi usarlo su un massimo di 5 dispositivi in contemporanea (ad esempio PC, Mac, smartphone e tablet).

Abbonamento a Microsoft 365 Personal: 1 anno di licenza a un prezzo super

Di solito le offerte Amazon riguardano le licenze a vita, ecco perché quando abbiamo visto lo sconto del 33% sull’abbonamento di 1 anno a Microsoft 365 Personal siamo rimasti dapprima spiazzati, per poi correre ad avvertirti di questa super promo disponibile ancora per poco (è probabile che già stasera torni al prezzo “più consono” di 69 euro).

Detto questo, se non lo sai Microsoft 365 Personal non si limita ad offrire le app premium del pacchetto Office sempre aggiornate, ma aggiunge tante altre applicazioni essenziali come Microsoft Defender per la sicurezza avanzata di dispositivi e dati, l’editor video Clipchamp (inclusi filtri premium ed effetti), e i benefici di un’app come Microsoft Teams (con videochiamate gratuite durante tutto il giorno).

Metti ora in carrello l’abbonamento di 1 anno a Microsoft 365 Personal al prezzo speciale di 45,99 euro. Pochi istanti dopo la conferma dell’ordine, riceverai via email il codice di attivazione per poter usare da subito il tuo abbonamento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.