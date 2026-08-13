Microsoft lancia un allarme urgente sui rischi del Wi-Fi negli hotel. Il richiamo riguarda viaggiatori, professionisti e aziende, dopo nuove segnalazioni dei team di sicurezza su attacchi che usano le reti pubbliche per intercettare dati, rubare credenziali e colpire dispositivi usati durante trasferte e soggiorni di lavoro.

L’allarme di Microsoft sulle reti Wi-Fi degli hotel

Il punto, spiegano gli analisti di Microsoft Security, non è che ogni rete di un albergo sia compromessa. Il problema è un altro: le connessioni Wi-Fi pubbliche, soprattutto nei luoghi affollati e dove ci si collega in pochi secondi, restano un bersaglio facile per gruppi criminali e specialisti del furto di informazioni.

Hotel, aeroporti, sale conferenze e residence aziendali funzionano spesso allo stesso modo. Gli utenti entrano in rete di corsa, magari con il telefono personale e il portatile di lavoro, senza controllare davvero il nome della connessione o la pagina di accesso. Basta una rete dal nome credibile, simile a quello della struttura, per convincere qualcuno a digitare email, password o codici temporanei.

Microsoft, nelle sue comunicazioni sulla sicurezza, invita da tempo aziende e dipendenti a considerare il Wi-Fi degli hotel come una rete non affidabile. Non una semplice comodità. È una differenza che, in viaggio, può pesare molto. Il messaggio degli esperti di cybersecurity è chiaro: una rete non diventa sicura solo perché compare nell’elenco delle connessioni disponibili.

Come funzionano gli attacchi sulle connessioni pubbliche

Gli attacchi più comuni sulle connessioni pubbliche non hanno sempre bisogno di tecniche sofisticate. Spesso tutto parte da un falso punto di accesso, il cosiddetto “evil twin”: una rete creata per assomigliare a quella vera dell’hotel. Il nome può cambiare di una sola lettera, oppure puntare su diciture credibili come “Hotel_Guest”, “Free_WiFi” o “Conference_WiFi”.

Quando l’utente si collega, può finire su una pagina di accesso falsa. A prima vista sembra il portale dell’albergo: logo, campo email, richiesta di autenticazione. In realtà serve a rubare le credenziali. In altri casi, chi attacca prova a leggere traffico non protetto, alterare richieste web o spingere il download di file dannosi.

C’è poi lo schema “man in the middle”, in cui il criminale si piazza tra il dispositivo e il servizio che l’utente vuole raggiungere. Da lì può osservare parte delle comunicazioni, provare a modificare pagine, raccogliere token di sessione o approfittare di configurazioni deboli. L’utente, spesso, non si accorge di nulla. La navigazione sembra normale.

Dati a rischio: credenziali, email e accessi aziendali

I dati più esposti, secondo i team di sicurezza Microsoft e le principali agenzie di cybersecurity, sono le credenziali di accesso, gli account email, i servizi cloud e le piattaforme aziendali usate fuori ufficio. In trasferta bastano pochi minuti: si apre il portatile in camera, si controlla la posta, si entra in Teams, SharePoint, OneDrive o in un gestionale interno.

Il rischio aumenta se la stessa password viene usata su più servizi, oppure se l’autenticazione a più fattori non è attiva. Anche un codice temporaneo, se inserito su una pagina falsa, può essere usato in attacchi di phishing in tempo reale. È un meccanismo noto. E funziona perché punta sulla fretta.

Le aziende sono il bersaglio più interessante. Un account violato può diventare la porta d’ingresso per leggere email riservate, inviare messaggi fraudolenti ai colleghi, entrare in documenti condivisi o tentare spostamenti dentro la rete. Per un viaggiatore, invece, il danno può riguardare dati personali, carte salvate nel browser, profili social e servizi bancari. Tutto dipende da cosa viene aperto mentre si è collegati.

Segnali da riconoscere prima di collegarsi alla rete

Ci sono segnali semplici che dovrebbero far alzare la guardia prima di usare il Wi-Fi in hotel. Il primo è il nome della rete. Se nell’elenco compaiono più reti simili, con trattini, numeri o diciture quasi identiche, meglio fermarsi e chiedere alla reception il nome esatto. Una domanda in più al banco, anche alle 23, vale più di una password consegnata alla rete sbagliata.

Un altro campanello d’allarme è una pagina di login che chiede troppe informazioni. Molti hotel richiedono cognome e numero di camera, oppure un codice stampato su un cartoncino. Se invece compaiono richieste di account Microsoft, Google, dati della carta o password aziendali, bisogna essere prudenti. Non è una procedura normale per entrare in una rete ospiti.

Occhio anche ai certificati del browser, agli avvisi di sito non sicuro e ai continui reindirizzamenti. Se una pagina che di solito si apre con HTTPS mostra errori strani, meglio scollegarsi. Sono dettagli piccoli, ma concreti. Una rete lenta non è per forza sospetta. Una rete che chiede credenziali non necessarie, invece, sì.

Le misure immediate per viaggiatori e aziende

La prima misura consigliata è usare una VPN affidabile, soprattutto quando si lavora da hotel, aeroporti o spazi condivisi. Non cancella ogni rischio, ma riduce la possibilità che il traffico venga osservato o manipolato sulla rete locale. Per attività sensibili, quando possibile, è meglio usare l’hotspot del telefono con una password robusta.

Microsoft raccomanda anche l’uso dell’autenticazione multifattore, meglio ancora con metodi resistenti al phishing come chiavi di sicurezza o passkey, e l’aggiornamento regolare di sistema operativo, browser e applicazioni. Sui dispositivi aziendali dovrebbero essere attivi strumenti di protezione endpoint, controlli di accesso condizionale e blocchi automatici in caso di login anomali da località insolite.

Per le aziende, il tema non riguarda solo il singolo dipendente in viaggio. Serve una policy chiara: quali reti usare, quando attivare la VPN, cosa fare davanti a una pagina sospetta, chi contattare se si teme di aver inserito le credenziali nel posto sbagliato. Indicazioni semplici, scritte bene, funzionano più di un documento lungo che nessuno legge.

Per i viaggiatori resta una regola di base: verificare il nome della rete con l’hotel, evitare accessi sensibili su Wi-Fi aperti, non ignorare gli avvisi del browser e disconnettersi quando qualcosa non torna. Il Wi-Fi pubblico è comodo, certo. Ma non va trattato come la rete di casa, soprattutto quando sullo schermo ci sono email di lavoro, documenti riservati e account personali.