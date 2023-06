Microsoft Arc Mouse è veramente incredibile ma il prezzo lo è di più! Che sconto!

Microsoft Arc Mouse è davvero un dispositivo particolare, dotato di un design estremamente accattivante, innovativo e super ergonomico. Microsoft Arc Mouse ha una forma curva che si adatta alla mano e si appiattisce completamente per facilitarne il trasporto in borsa. La portabilità è quindi il suo punto di forza, è leggerissimo e ovviamente wireless, le batterie AAA offrono un’autonomia fino a 6 mesi.

Amazon propone oggi uno sconto che fa a fettine il prezzo di listino, un meno 26% che fa passare il costo da 93,99 a 69,16 euro, per un risparmio netto di praticamente 25 euro. Non male, vero? Infilatelo subito nel carrello, sta andando a ruba!

Leggero e comodissimo

Microsoft Arc Mouse ha un touchpad integrato che copre tutta la superficie superiore del mouse. Il touchpad riconosce quando si fa clic o si scorre sul touchpad e offre la possibilità di scorrere sia verticalmente che orizzontalmente. Il touchpad supporta anche alcuni gesture multi-touch, come il pinch-to-zoom e il doppio tocco per il clic destro. Il touchpad è sensibile alla pressione e offre un feedback tattile e sonoro quando si fa clic.

Microsoft Arc Mouse si connette al PC tramite Bluetooth, l’associazione è velocissima, da subito possiamo personalizzare il suo utilizzo in base alle nostre necessità senza problemi. E essendo un mouse molto particolare, per accenderlo non ci sono tastini nascosti da qualche parte, basta semplicemente “curvarlo” e appiattirlo per spegnerlo. Facile, no?

Microsoft Arc Mouse è un mouse wireless che si distingue per il suo design ergonomico e innovativo, comodissimo, leggero e quindi perfetto per lavorare in mobilità. Lascerete un sacco di amici a bocca aperta quando lo tirerete fuori dal taschino com se fosse un elegante pochette!

Lo sconto proposto da Amazon è davvero irresistibile, un meno 26 % che ci permette di acquistarlo a solo 69,16 euro. Il carrello vi aspetta, riempitelo subito, il mouse va a ruba!

