Microsoft controller Wireless per XBOX, prezzo IMPERDIBILE per 24h: sbrigati, sta finendo

Natale è qui, quindi è ora di preparsi: non vedi l’ora di giocare all’Xbox, vero? Beh allora, non puoi non portarti a casa questo controller Xbox Wireless di Microsoft a soli 56€, invece di 59,99€. Corri adesso su Amazon, sta per finire!

Ne restano davvero pochi pezzi, che stai ancora aspettando? Lo stanno già acquistando in tantissimi in queste ore. Oggi con sconto shock del 7%. Non ti resta che correre su Amazon e aggiungerne uno al tuo carrello.

Microsoft Controller Wireless per Xbox, Nero + Cavo USB-C

Si tratta di un controller per Xbox davvero incredibile, che in questo momento potrebbe farti impazzire. Lo trovi con tanto di sconto del 7%, quindi non ti resta che correre subito a prenderlo su Amazon!

Scopri subito il design modernizzato del controller wireless per Xbox, caratterizzato da superfici scolpite e geometria raffinata per un maggiore comfort durante il gioco.

Gioca già in modalità wireless o utilizza il cavo USB-C da 9 piedi incluso per un’esperienza di gioco cablata. Rimani sul bersaglio con un D-pad ibrido e texture su grilletti, paraurti e fondello.

Utilizza anche l’app Accessori Xbox per rimappare i pulsanti e creare profili controller personalizzati per i tuoi giochi preferiti. Collega qualsiasi auricolare supportato con il jack audio da 3,5 mm. Concentrati sull’obiettivo con una croce direzionale ibrida e l’impugnatura antiscivolo su grilletti, pulsanti dorsali e parte posteriore

Un prezzo davvero misero, che ha mandato tutto Amazon in tilt oggi. Ne restano davvero pochissimi pezzi ancora, quindi corri subito a prenderlo!

