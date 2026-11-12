Microsoft non funziona: Outlook down, problemi per Xbox, 365 e Copilot

Il guasto riguarda Exchange Online, la piattaforma cloud su cui si appoggia la posta di Microsoft 365. Il problema è iniziato giovedì 12 novembre poco dopo le 18 ora italiana. Su Downdetector le prime segnalazioni sono arrivate verso mezzogiorno della costa est americana, e alle 13:30 locali erano già quasi 12.000. Da lì il numero è cresciuto in fretta: al picco Outlook ha superato le 100.000 segnalazioni, mentre Microsoft 365 nel suo insieme ne ha raccolte più di 15.000.

Il messaggio di Redmond e il codice da seguire

La conferma ufficiale è arrivata sull’account Microsoft 365 Status. Il post, pubblicato alle 12:54 ET, cioè quasi alle 19 in Italia, parlava di difficoltà di accesso alle caselle Exchange Online tramite più metodi di connessione, all’inizio solo nelle Americhe. Gli amministratori di sistema possono seguire il guasto con il codice EX1550543 nel proprio centro di amministrazione. Il problema però non è rimasto oltreoceano. In un aggiornamento successivo Microsoft ha confermato che il disservizio può riguardare la connettività di Microsoft 365 per gli utenti di qualsiasi regione.

Microsoft ha aggiunto qualche dettaglio tecnico sulla pagina Service Health. Tra i canali potenzialmente coinvolti ci sono Outlook sul web, le API di messaggistica, Exchange ActiveSync e le interfacce REST. Quindi il guasto riguarda il browser ma anche le app di posta su smartphone e i software che si collegano alla casella. L’azienda ha detto di aver raccolto i log di rete per capire la causa degli errori e decidere come intervenire. Al momento non ci sono tempi certi per il ripristino.

Uffici in difficoltà, utenti privati quasi tranquilli

Il problema colpisce soprattutto chi usa la posta per lavoro. Outlook come servizio autonomo risultava funzionante, come anche Teams e OneDrive. I clienti business ed enterprise di Microsoft 365 invece avevano difficoltà a collegarsi alla posta tramite i server Exchange. Chi ha un account Hotmail o Outlook.com personale potrebbe quindi non notare nulla. Il discorso cambia per chi ha l’indirizzo email dell’azienda, dell’università o di un ente pubblico, che in Italia spesso si appoggiano proprio a Microsoft 365. In Italia l’orario serale ha limitato l’impatto, perché molti uffici erano già chiusi. Negli Stati Uniti invece il blocco è arrivato in piena giornata lavorativa.

Ci sono problemi anche su Teams, ma per ora non sembrano collegati. Microsoft segnala un problema separato su Teams in Nord America e non è chiaro se i due guasti abbiano la stessa origine. Per Teams, i sistemi automatici di ripristino hanno già avviato interventi che stanno riducendo l’impatto.

Come comportarsi durante il blackout

Se la casella non si apre, è meglio non cercare soluzioni fai da te. Reimpostare la password, rimuovere e riconfigurare l’account o reinstallare l’app probabilmente non serve quando il problema è nei server. Conviene invece salvare le comunicazioni urgenti in bozza e aspettare. Chi gestisce l’IT di un’azienda può avvisare subito i colleghi che Microsoft ha confermato il guasto, così da evitare decine di richieste di assistenza. La pagina di stato pubblica di Microsoft è risultata irraggiungibile durante il guasto, quindi è meglio non usarla come unica fonte. Per gli aggiornamenti, l’account @MSFT365Status su X resta il canale più rapido.

Il ritorno alla normalità dovrebbe essere graduale: anche dopo il ripristino della posta potrebbero esserci rallentamenti nella ricerca, nella sincronizzazione o nella consegna dei messaggi. Il 2026 è stato un anno difficile per l’affidabilità di Microsoft. A gennaio un altro guasto aveva colpito insieme Outlook, Microsoft Defender e Microsoft Purview. Nelle stesse ore l’azienda ha ammesso un altro problema su Outlook.com. Le nuove regole antispam hanno bloccato per errore email regolari, e i messaggi respinti non verranno recuperati.