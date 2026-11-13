Microsoft presto potrebbe pagare gli utenti per addestrare modelli con AI

Una nuova idea legata all’intelligenza artificiale potrebbe cambiare il rapporto tra grandi aziende tecnologiche e utenti, trasformando risorse inutilizzate dei computer in opportunità inattese.

Al centro c’è una domanda di brevetto Microsoft che immagina di distribuire parte dell’addestramento AI su dispositivi privati, sfruttando i momenti in cui non vengono utilizzati. L’ipotesi introduce anche possibili ricompense, ma solleva interrogativi su consumi, sicurezza e reale convenienza. Per ora non esiste alcun servizio annunciato: capire come funzionerebbe il sistema aiuta a distinguere le prospettive tecniche da ciò che potrebbe arrivare davvero.

La patente: micro-attività di training sui PC di casa

Il documento, intitolato “Microaddestramento opportunistico su dispositivi periferici mediante l’utilizzo della capacità GPU disponibile”, descrive un sistema pensato per spezzare il lavoro di training in piccole attività e assegnarle a computer domestici o aziendali lasciati per un po’ senza uso.

Per ora, va detto, non è un servizio annunciato al pubblico: è una patente Microsoft, quindi un indizio tecnico su ciò che l’azienda sta studiando, non la prova di un lancio imminente. L’idea però è semplice. Invece di concentrare tutto nei grandi data center, Microsoft potrebbe usare milioni di GPU già presenti nei PC degli utenti, soprattutto quelli usati per videogiochi, grafica 3D o montaggio video.

Un modello che, per impostazione, ricorda progetti distribuiti come SETI@home, nato all’Università della California per usare la potenza inutilizzata dei computer domestici nell’analisi di dati astronomici.

Memoria, temperatura e consumi: così verrebbero scelti i PC

Secondo la documentazione citata da Wccftech e ripresa da Infobae, il sistema controllerebbe diversi fattori prima di assegnare un’attività: uso della GPU, memoria disponibile, temperatura della scheda grafica e consumo energetico. In sostanza, un computer non verrebbe coinvolto se fosse già sotto sforzo o se il lavoro potesse dare fastidio all’utente.

Un PC da gaming con una scheda video potente potrebbe ricevere compiti più pesanti rispetto a un portatile con risorse più limitate. Microsoft potrebbe anche guardare allo storico d’uso del dispositivo: se una persona lavora al computer di giorno e gioca la sera, il sistema tenderebbe a proporre attività nelle fasce meno sensibili, magari a metà mattina o nel primo pomeriggio.

Il brevetto prevede inoltre un controllo incrociato dei risultati, assegnando compiti simili a più dispositivi per individuare errori, anomalie o tentativi di manipolazione. Solo dopo questa verifica, i dati entrerebbero nel processo generale di addestramento AI.

Crediti o denaro, ma restano i costi nascosti

La parte che riguarda più da vicino gli utenti è quella dei possibili compensi. La patente parla di crediti riscattabili, senza indicare cifre, che potrebbero essere trasformati in software gratuito, accesso a strumenti di intelligenza artificiale o anche denaro. Microsoft ha già esperienza con programmi di fidelizzazione legati ai suoi servizi, quindi una soluzione del genere non sarebbe fuori portata.

Restano però alcune incognite. Chi decidesse di mettere a disposizione la propria scheda grafica dovrebbe fare i conti con l’elettricità, il calore prodotto e l’usura di componenti che, sotto carico, lavorano a temperature più alte. Una GPU ben ventilata può durare anni, ma uso intenso, polvere, alimentatori scadenti e overclocking possono accorciarne la vita.

Il punto economico, quindi, non è secondario: il compenso dovrebbe superare i costi reali sostenuti dall’utente. Al momento Microsoft non ha confermato piani di lancio né tempi. La proposta resta sul tavolo come possibile risposta alla crescente fame di calcolo dell’AI generativa.