Microsoft, questo errore nel cestino rischia di far perdere file importantissimi: cosa controllare prima di eliminare

Dopo l’installazione del Patch Tuesday di giugno, in particolare il pacchetto identificato come KB5094126, è stato segnalato un bug che interessa una delle funzioni più semplici e utilizzate del sistema operativo: il Cestino.

Il problema riguarda il modo in cui viene mostrata la conferma di eliminazione definitiva dei file. In diverse versioni di Windows, infatti, il sistema non visualizza più il nome originale del file, come “documento.docx” o “foto.jpg”, ma un identificativo tecnico interno del tipo “$Rxxxxx.ext”. Un dettaglio che può generare confusione e portare l’utente a cancellare elementi senza essere completamente certo del contenuto.

Nonostante l’impatto visivo, il problema non compromette il funzionamento reale del sistema. I file continuano a essere gestiti correttamente: il nome originale resta visibile all’interno del Cestino e, in caso di ripristino, l’elemento torna nella sua posizione originaria senza alcuna perdita di dati.

Si tratta quindi di un’anomalia solo grafica, che però incide sull’esperienza d’uso e aumenta il rischio di errori umani, soprattutto per chi elimina frequentemente file in modo rapido.

Un problema diffuso su molte versioni di Windows

La criticità non riguarda un singolo sistema, ma un ampio ecosistema di versioni. Sono coinvolti sia sistemi client sia server, tra cui diverse edizioni recenti e versioni a lungo supporto. La diffusione del bug rende la situazione particolarmente delicata, perché interessa ambienti domestici, aziendali e infrastrutture professionali.

Secondo quanto riportato nei canali ufficiali di aggiornamento, il problema è stato inserito tra quelli attualmente in fase di analisi e correzione.

Il bug sarebbe collegato a modifiche introdotte con l’ultimo ciclo di aggiornamenti di sicurezza. Alcuni componenti legati alla gestione dei file eliminati avrebbero generato un comportamento inatteso nella finestra di conferma.

Gli ingegneri Microsoft stanno lavorando a una correzione, che potrebbe arrivare con un futuro aggiornamento cumulativo oppure tramite un rilascio urgente fuori ciclo, noto come update “out-of-band”.

Il bug del Cestino si inserisce in un contesto più ampio di criticità segnalate dopo il Patch Tuesday. Tra i problemi emersi figurano difficoltà di accesso a servizi cloud come OneDrive, anomalie con sistemi di sicurezza come BitLocker e, in alcuni casi, blocchi critici del sistema.

Anche alcune applicazioni di terze parti e software della suite Office hanno mostrato instabilità, evidenziando un impatto trasversale dell’ultimo aggiornamento.

In attesa della correzione ufficiale, gli esperti consigliano di prestare maggiore attenzione prima di svuotare il Cestino, verificando sempre il contenuto prima dell’eliminazione definitiva. Un passaggio in più che può evitare cancellazioni accidentali, soprattutto in ambito lavorativo.

Il bug del Cestino su Windows rappresenta un problema apparentemente piccolo, ma con potenziali conseguenze pratiche importanti. Anche se i file non vengono realmente compromessi, la visualizzazione errata dei nomi aumenta il rischio di errore umano.

Microsoft ha già confermato di essere al lavoro su una soluzione, ma nel frattempo la prudenza resta la miglior difesa per evitare la perdita accidentale di dati importanti.