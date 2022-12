Microsoft Surface Laptop 4: l'ultima offerta Amazon ti fa risparmiare 500€

A Capodanno mancano ancora tre giorni, però i botti di Amazon sono già iniziati. In queste ore una configurazione di primissimo livello del Microsoft Surface Laptop 4 è in sconto di 500 euro rispetto al prezzo di vendita consigliato al pubblico. Ancora per poco puoi acquistare il notebook premium di Microsoft a 999 euro invece di 1.499 euro.

Un prezzo straordinario se si tiene conto della scheda tecnica del modello in vendita: processore Intel Core i5, unità SSD da 512GB affiancata da 8GB di RAM, Windows 11 Home a bordo, tastiera in Alcantara e fino a 19 ore di autonomia. Ci stai ancora pensando? Non sta a noi convincerti, però ti diciamo soltanto che puoi pagarlo anche in dodici rate a interessi zero da 83 euro al mese.

Surface Laptop 4: non il solito PC Windows

Chi ti scrive ha un Microsoft Surface Laptop 4. Chi ti scrive l’ha pagato lo stesso prezzo dodici mesi fa ma con la configurazione basica. Chi ti scrive era indeciso se acquistare il Surface o il MacBook Air, optando alla fine per il primo. Perché? Perché a livello di prestazioni sono alla pari, perché ho una maggiore integrazione con il pacchetto Office e perché la tastiera in Alcantara è un plus che nessun altro notebook offre, né tantomeno i decantati MacBook Air.

No, non è il solito PC Windows. Te ne accorgi dal design ricercatissimo, dall’autonomia mostruosa (lavoro al computer 8 ore al giorno e non ho mai bisogno della presa di corrente per caricarlo), dagli aggiornamenti del sistema operativo mai invadenti. E poi il piacere di scrivere con questa tastiera non ha prezzo, è un qualcosa che soltanto i possessori di un Surface possono conoscere. Vuoi provarla?

Prendi al volo l’offerta di Amazon sul Microsoft Surface Laptop 4 per risparmiare 500 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. La consegna è prevista entro giovedì 29 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.