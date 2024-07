Microsoft Surface Laptop: è PIU' VELOCE del MacBook Air con M3 e costa POCHISSIMO

I professionisti digitali hanno bisogno di un pc portatile che sia prestante e potente allo stesso tempo. Ecco perché ti presentiamo un top di gamma nel settore, ovvero il Microsoft Surface Laptop che oggi è disponibile su Amazon a soli 1.152 euro con uno sconto del 6%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, la promozione è limitata nel tempo!

Microsoft Surface Laptop: tutte le specifiche tecniche del pc

Il Microsoft Surface Laptop è un pc portatile top di gamma che offre prestazioni straordinarie per qualsiasi tipologia di progetto.

Basti pensare che risulta addirittura più veloce di un MacBook Air M3 grazie alla sua potenza senza confronti che favorisce la tua produttività e creatività. In più la sua NPU ultraveloce consente di eseguire applicazioni basate sull’Intelligenza Artificiale.

Un’altra caratteristica di spicco del dispositivo è il suo schermo straordinario che risulta particolarmente luminoso con tecnologia HDR potenziata: questo vuol dire che offre bianchi più nitidi, neri più scuri e uno spettro cromatico esteso.

In più il pc è dotato di un Sistema Fotocamera Studio potenziata dall’AI: ciò significa che le fotocamere HD anteriore e posteriore grazie all’AI garantiscono una luminosità perfetta e dei particolari vividi così da garantire risultati davvero impeccabili.

Per finire, l’aspetto estetico non è da meno: è realizzato con alluminio, materiale leggero e resistente, con un design davvero super elegante e di grande stile.

