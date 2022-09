Microsoft Surface Laptop Go: l'offerta che tutti stavano aspettando

Basta parlare sempre di laptop di casa Apple, il panorama Windows ha tante proposte interessanti da offrire. Un esempio lampante è il bellissimo Microsoft Surface Laptop Go, un portatile compatto, leggero, con un bel design e le prestazioni giuste per essere il vostro compagno di fiducia durante le vostre trasferte. I dispositivi di casa Microsoft sono famosi per essere tra i più fluidi ed affidabili, per quanto riguarda tutti quelli che operano sul sistema operativo di Windows. Questa fantastica offerta su Amazon, porta il prezzo del nuovo Microsoft Surface laptop Go a soli 642,13 €. Un’occasione troppo interessante per far finta di nulla.

Surface Laptop Go: non ha nulla da invidiare al MacBook Air

Siete curiosi di sapere come state per investire i vostri soldi? Qui di seguito vi elenchiamo quelle che sono le caratteristiche principali del nuovo Microsoft Surface laptop GO:

Abilitato per Windows 10 Home in modalità S, ma disponibile ad aggiornamento di Windows 11;

Dimensioni di 27.82 x 20.57 x 1.57 cm e peso di 1.11 Kg;

Schermo touchscreen PixelSense da 12.45″ e risoluzione di 1536×1024 Pixel;

Tastiera di dimensioni classiche con trackpad ampio e preciso;

Peso minimo di 1 110 g e fino a 13 ore di autonomia grazie alla batteria ben ottimizzata da 5403 Milliamperora (mAh);

‎Processore Intel Core i5 con velocità a ‎3.6 GHz;

8 GB di RAM LPDDR4 e 128 GB di SSD interno;

Interfaccia scheda grafica integrata;

Questi sono solo alcuni dei motivi per la quale dovreste comprare subito il nuovo Microsoft Surface Laptop Go da 13″ a soli 642,13 €. A questo prezzo incredibile su Amazon, potrete avere un laptop moderno, elegante, potente ed affidabile. Inoltre ricordatevi de che i dispositivi di casa Microsoft sono ottimizzati alla perfezione per essere sempre fluidi in qualsiasi situazione. Concludiamo ricordandovi inoltre che con Amazon siete in una botte di ferro grazie alla loro politica: soddisfatti o rimborsati.

