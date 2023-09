Il Mouse Microsoft che TUTTI vogliono: oggi -30% su Amazon

Chi lavora a scrivania sa bene quanto sia indispensabile l’utilizzo di un mouse ergonomico e preciso. Microsoft, con il suo Surface Precision, prova a rispondere a questa esigenza. Il prezzo? Grazie allo sconto Amazon oggi costa solo 80,35€ con il 30% di sconto sul prezzo di listino!

Microsoft Surface Precision: il mouse per chi lavora tanto

Lavorare è una cosa seria e trovare il prodotto giusto al quale affidarsi spesso è molto difficile. Quando si parla di mouse poi, il mercato è pieno di soluzioni di tutti i tipi. Microsoft Surface Precision prova a rispondere a varie esigenze: la precisione, come suggerisce il nome, la personalizzazione e la versatilità. Si può trovare davvero tutto questo in un mouse? A quanto pare sì!

A differenza di altri prodotti, la linea ergonomica suggerisce all’utente come appoggiare la mano sul mouse. Questo permette quindi di mantenere sempre una postura corretta evitando di sforzare troppo la mano. Non solo: è in grado di memorizzare fino a 3 dispositivi diversi per una connessione più rapida. Basta cliccare su un piccolo tastino presente sulla parte inferiore del mouse per cambiare dispositivo al quale è connesso. La connessione avviene attraverso il Bluetooth di cui è dotato.

Oltre questo, il Microsoft Surface Precision presenta alcuni tasti laterali, completamente programmabili attraverso l’app dedicata per Windows, che permettono all’utente di impostare scorciatoie per velocizzare il lavoro quotidiano.

Il mouse di Microsoft integra una soluzione per rilevare il movimento chiamata BlueTrack: questa è in grado di rilevare movimenti con una precisione di 16000 DPI. Il design del mouse è molto minimal e ricorda alcuni prodotti di fascia simile proposti da alcuni competitor. La proposta di Microsoft garantisce un ottimo grip nell’uso quotidiano oltre a garantire un confort molto elevato anche in uso continuativo.

La batteria ricaricabile via micro-USB garantisce tre mesi di utilizzo.

Il prezzo? Servono 80,35€ per acquistare su Amazon il Microsoft Surface Precision. Oggi lo sconto è del 30%! Compralo subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.