Microsoft Surface Pro 8: sconto FOLLE di 300 € su Amazon

Non è né un tablet né un laptop, ma è molto di più. Il Microsoft Surface Pro 8 è in super offerta su Amazon a soli 999,00 €, uno sconto del 23 %. Perfino i Fan Boy di casa e Apple amano i dispositivi Microsoft, perché hanno un bel design minimal e sono ottimizzati alla grande per essere super fluidi. Il Surface essendo un PC all’interno di un corpo da tablet è davvero un dispositivo super versatile. Infatti lo potete usare come un normalissimo tablet, ma con la potenza di un computer e quando serve all’occorrenza basta agganciare la tastiera magnetica e trasformarlo in un laptop.

Surface Pro 8: non esistono altri dispositivi come lui

Noi abbiamo un Surface di 3 anni fa e ancora oggi benediciamo quel giorno che abbiamo deciso di acquistarlo. Il nuovo Microsoft Surface Pro 8 ha una lunga lista di caratteristiche interessanti, ma noi di seguito vi elenchiamo quelle che secondo noi sono le più importanti:

Basato sulla piattaforma Intel Evo, abilitato per Windows 11 Home;

Schermo touchscreen da 13″ con tecnologia PixelSense e una risoluzione di 2880×1920;

Processore Intel Core i5-1135G7 di 11° Gen;

8 GB di RAM e 256 GB di ROM;

Peso totale di 890 g circa;

La batteria vi consente un’autonomia fino a 16 ore;

Capacità della batteria al litio di ‎51.5 Wattora e peso di 195 g;

Camera posteriore da 10 MP;

Porte USB 4.0 con supporto della tecnologia Thunderbolt 4;

Ovviamente per sfruttare al massimo la versatilità di questo device vi consigliamo di acquistare anche la tastiera magnetica e la Smart Pen. Cliccate QUI per poter accedere direttamente al prezzo migliore di questi accessori. Invece per quanto riguarda l’offerta del Microsoft Surface Pro 8 su Amazon a soli 999,00 €, è un’occasione da non perdere. Correte ad acquistarlo, perché sono rimasti solo pochi pezzi a disposizione all’interno dei magazzini di Amazon con questo sconto assurdo di 300 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.