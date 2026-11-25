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Se usi Microsoft Teams sul tuo iPhone o iPad e non hai ancora aggiornato il sistema operativo, è il momento di farlo. A partire da metà dicembre 2026, il microsoft teams ios 17 supporto ufficiale verrà progressivamente dismesso: l’app continuerà ad aprirsi e a funzionare, ma non riceverà più nuove versioni. Un cambiamento che riguarda chiunque abbia un dispositivo Apple fermo su iOS 17 o iPadOS 17 e che usa Teams ogni giorno per lavoro o studio.

Cosa sta succedendo esattamente con Teams su iOS 17

Microsoft ha annunciato ufficialmente che le nuove versioni di Microsoft Teams richiederanno iOS 18 o versioni successive su iPhone e iPadOS 18 o versioni successive su iPad. Il rollout della modifica inizia a metà dicembre 2026 e si completerà entro il 2 gennaio 2027.

In pratica significa che chi rimane su iOS 17 o iPadOS 17 non potrà installare le versioni più recenti dell’app. L’installazione esistente continuerà a funzionare — potrai ancora aprire Teams, accedere al tuo account e partecipare alle riunioni — ma senza aggiornamenti ufficiali né nuove funzionalità.

Vale la pena sottolineare un dettaglio importante: non è previsto alcun blocco all’accesso. Microsoft ha chiarito che questo cambiamento non impedisce di aprire l’app né di effettuare il login. Semplicemente, la versione installata resterà ferma mentre il resto del mondo Teams andrà avanti.

Perché Microsoft ha scelto proprio iOS 17

iOS 17 è stato rilasciato da Apple nel settembre 2023. Tre anni di supporto sono considerati un ciclo ragionevole nel mondo del software enterprise, ma la scelta colpisce comunque una fetta di utenti che potrebbero avere dispositivi non aggiornabili a iOS 18.

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Non tutti gli iPhone e iPad compatibili con iOS 17 supportano anche iOS 18. Se il tuo dispositivo è bloccato su iOS 17 per ragioni hardware — ovvero Apple non ha rilasciato iOS 18 per quel modello — non potrai fare nulla sul fronte software: l’unica soluzione reale sarebbe cambiare dispositivo.

Per chi invece ha un iPhone o iPad che può ricevere iOS 18 ma non ha ancora aggiornato, il percorso è semplice e immediato.

Come aggiornare il dispositivo a iOS 18 o iPadOS 18

Aggiornare è la mossa più logica se il tuo dispositivo lo consente. Ecco come farlo in pochi passaggi:

Vai su Impostazioni → Generali → Aggiornamento software .

→ → . Se iOS 18 o iPadOS 18 è disponibile per il tuo modello, vedrai l’opzione di scaricamento e installazione.

Assicurati di avere almeno il 50% di batteria o di essere collegato alla corrente.

o di essere collegato alla corrente. Collega il dispositivo al Wi-Fi: il file di aggiornamento può superare i 2 GB.

Fai un backup su iCloud o su computer prima di procedere, per sicurezza.

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Una volta aggiornato a iOS 18 o iPadOS 18, Teams si aggiornerà automaticamente dall’App Store e tornerai a ricevere tutte le nuove versioni senza interruzioni.

Cosa fare se il dispositivo non supporta iOS 18

Questo è lo scenario più delicato. Se hai un iPhone o iPad che Apple ha escluso dal supporto a iOS 18, la versione di Teams già installata continuerà a funzionare — almeno per ora — ma senza aggiornamenti ufficiali da Microsoft.

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In questo caso hai alcune opzioni concrete da valutare:

Usare Teams via browser : la versione web di Teams è accessibile da Safari o da qualsiasi browser mobile e non dipende dalla versione dell’app installata. Non è identica all’app nativa, ma copre le funzioni principali come chat, riunioni e condivisione file.

: la versione web di Teams è accessibile da Safari o da qualsiasi browser mobile e non dipende dalla versione dell’app installata. Non è identica all’app nativa, ma copre le funzioni principali come chat, riunioni e condivisione file. Valutare un aggiornamento hardware : se Teams è uno strumento centrale nel tuo lavoro, un dispositivo bloccato su iOS 17 inizierà a diventare un problema anche al di là di questa singola app.

: se Teams è uno strumento centrale nel tuo lavoro, un dispositivo bloccato su iOS 17 inizierà a diventare un problema anche al di là di questa singola app. Monitorare il comportamento dell’app: nel breve periodo, la versione esistente dovrebbe continuare a funzionare normalmente. Nel tempo, però, la compatibilità con i servizi Microsoft potrebbe degradarsi.

Perché il microsoft teams ios 17 supporto conta per le aziende

Per gli utenti privati questa notizia è gestibile con un aggiornamento. Per le aziende e i reparti IT, invece, la questione è più articolata. Molte organizzazioni gestiscono flotte di dispositivi mobili con politiche di aggiornamento centralizzate, e il microsoft teams ios 17 supporto in scadenza rappresenta un segnale da non ignorare nei piani di device management.

Chi usa soluzioni come Microsoft Intune o altri sistemi di Mobile Device Management dovrà verificare quanti dispositivi della propria organizzazione siano ancora su iOS 17 o iPadOS 17 e pianificare gli aggiornamenti prima della scadenza di gennaio 2027. Aspettare l’ultimo momento può tradursi in utenti che improvvisamente non ricevono più patch di sicurezza sull’app aziendale più usata.

Puoi trovare i dettagli ufficiali della comunicazione Microsoft sul Microsoft Message Center (MC1556088), dove sono riportate le date e i requisiti tecnici dell’intera transizione.

Il consiglio pratico, in sintesi, è uno solo: controlla subito la versione di iOS o iPadOS sul tuo dispositivo. Se sei su iOS 17 e puoi aggiornare, fallo prima di metà dicembre. Se non puoi aggiornare per ragioni hardware, tieni d’occhio la versione di Teams installata e valuta l’accesso via browser come soluzione di riserva. Il cambiamento non è immediato e drastico, ma ignorarlo rischia di trasformarsi in un problema nel momento meno opportuno.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.