Microsoft Xbox Series S All-digital in offerta speciale su Amazon

La console digitale Microsoft Xbox One S ha un design compatto e un alimentatore integrato, il che la rende il 40% più piccola della Xbox One originale. Acquistala su Amazon a soli 259,90€ invece di 299,99€.

La Xbox One S non è solo più sottile ed elegante, ha anche alcune funzionalità aggiuntive per video e gameplay. Sarai in grado di trasmettere video in streaming in 4K grazie alle app di Netflix e Amazon Video. Xbox One S supporta anche il supporto High Dynamic Range (HDR) per video e giochi, così puoi sperimentare colori ricchi e luminosi in giochi, come Gears of War 4 e Forza Horizon 3. Con un rapporto di contrasto più elevato, l’HDR fa risaltare il profondità visiva dei tuoi giochi oltre ai contenuti multimediali.

Microsoft ha spostato una delle tre porte USB, il pulsante di associazione e un sensore IR nella parte anteriore di Xbox One S per una migliore accessibilità. Per raggiungere le sue dimensioni compatte, ha rimosso la porta Kinect dedicata presente sull’Xbox One originale. Puoi ancora utilizzare Kinect con Xbox One S, ma per farlo dovrai acquistare l’adattatore Xbox One.

Xbox One S include anche un controller wireless Xbox One riprogettato. È dotato di una presa strutturata per un maggiore comfort. Le prestazioni del segnale sono state migliorate per garantire una connessione affidabile alla console e fino al doppio della portata wireless. Per abilitare una connessione wireless più semplice ai tuoi dispositivi Windows 10, Microsoft ha anche aggiunto il supporto Bluetooth. Il design riprogettato della levetta riduce significativamente l’usura per aiutare a mantenere la precisione e la rotazione regolare per tutta la vita del controller.

È necessario un abbonamento Xbox Live Gold per accedere alle funzionalità multiplayer online. Tieni presente che la Xbox One S All-Digital Edition non riproduce dischi fisici.

Con Xbox One S All-Digital Edition, puoi preinstallare i tuoi giochi digitali in modo da poterli giocare non appena vengono lanciati, questo perché i tuoi giochi, salvataggi e backup sono al sicuro nel cloud. Poiché non dispone di un lettore di dischi Blu-ray, non potrai riprodurre alcun disco fisico. Acquistala su Amazon approfittando dello sconto del 13%, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

