Microsoft Xbox Series X: in offerta speciale su Amazon, risparmia oltre 50 euro

Xbox Series X è la scommessa di Microsoft sul futuro. È un sistema potente che ha convinto la maggior parte degli utenti durante i primi anni dal lancio. Puoi acquistarla ora su Amazon a soli 499,00€ invece di 555,00€.

La Series X è dotata di uno spazio di archiviazione enorme. Il disco rigido da 1 TB (rispetto ai 512 GB della Series S) è alla pari con Xbox One X. Avrai solo 802 GB disponibili, tuttavia, dopo aver sottratto la quantità utilizzata dal sistema operativo. All’inizio dovrebbe andare bene, ma man mano che questa generazione avanza e i giochi richiedono più spazio, potrebbe essere problematico.

Microsoft ha pensato anche alle prestazioni, ovviamente: questa console riesce a supportare un refresh rate di 120 fotogrammi al secondo (fps), supporta l’HDR e genera 12 teraflop di potenza di elaborazione. Supporta inoltre il 4K a 60 FPS.

Nonostante le sue prestazioni, la Series X è sorprendentemente silenziosa. Il sistema di raffreddamento è così efficiente che a volte ci si dimentica che il dispositivo sia acceso. Xbox One, in confronto, è come un motore a reazione.

I controller sono diventati sempre più importanti nelle ultime generazioni. Microsoft è rimasta fedele allo stesso design nelle ultime due generazioni e questa volta non ci sono grandi cambiamenti.

Si adatta perfettamente alle tue mani ed è stato ottimizzato ergonomicamente per renderlo leggermente più comodo. È un po’ più social rispetto ai precedenti controller Xbox grazie all’aggiunta del pulsante di acquisizione e condivisione, che consente ai giocatori di registrare screenshot e video clip e pubblicarli rapidamente online. Continua a utilizzare batterie AA, anziché ricaricabili interne. E se non vuoi acquistare giochi, puoi optare per il servizio di abbonamento Game Pass che da l’accesso ad un’intera libreria di titoli. Approfitta ora dello sconto del 10% e acquistala su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.