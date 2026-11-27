IL’archivio, esposto per errore su Internet, è stato poi oscurato dopo la segnalazione al provider di hosting. La scoperta, raccontata da TECHBOOK, non indica al momento un attacco diretto alle piattaforme coinvolte. Riporta però in primo piano un pericolo più insidioso: il furto di password, cookie del browser e token di sessione dai dispositivi degli utenti infettati da malware.

Secondo la ricostruzione di Jeremiah Fowler, il database era raggiungibile pubblicamente, senza password e senza crittografia. In altre parole, chiunque avesse avuto l’indirizzo avrebbe potuto consultarlo. Dentro c’erano 8.471 cartelle con dati di ogni tipo: indirizzi email, nomi utente, password in chiaro, informazioni tecniche sui dispositivi, cookie e chiavi collegate alle sessioni di navigazione. Dopo la segnalazione al fornitore di hosting, l’accesso pubblico è stato bloccato.

Resta però un punto aperto: non si sa per quanto tempo il materiale sia rimasto online né quante persone possano averlo scaricato prima dell’oscuramento. Alcuni dati erano divisi per Paese, con sigle come Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Spagna e anche DE, cioè Germania. Al momento non ci sono numeri verificati sugli utenti europei coinvolti. Va chiarito anche un altro aspetto: i due miliardi di voci non sono due miliardi di persone. Uno stesso computer infetto può contenere decine di accessi salvati, credenziali duplicate o password ormai vecchie.

Google, Amazon, PayPal e Netflix nei dati: perché non vuol dire che le piattaforme siano state violate

Nel materiale trovato compaiono credenziali riferite a servizi molto diffusi, tra cui Google, Amazon, PayPal, Netflix, Facebook e Discord. Questo, però, non dimostra che le aziende siano state colpite nei loro sistemi centrali. La spiegazione ritenuta più probabile dagli esperti è un’altra: molte informazioni sarebbero state rubate direttamente dai dispositivi degli utenti attraverso software malevoli, i cosiddetti infostealer.

Postazione di monitoraggio sicurezza con laptop e chiave USB, simbolo dei rischi legati a credenziali, cookie e token rubati.

Il meccanismo è semplice: se un computer o uno smartphone viene infettato, il malware può copiare ciò che trova nel browser o nelle app. Accessi salvati, dati inseriti automaticamente, sessioni già aperte. La differenza è importante. Le piattaforme possono essere integre, ma gli account dei singoli utenti diventano comunque vulnerabili se il dispositivo personale è compromesso.

TECHBOOK ricorda inoltre che la cifra circolata in alcune ricostruzioni, oltre 3,5 miliardi di record, mette insieme due scoperte distinte. Oltre al database individuato da Fowler, la società UpGuard ha trovato un altro archivio pubblico con circa 1,64 miliardi di record, legato soprattutto a persone e aziende in Cina e con dati come numeri identificativi e telefoni. Non si tratta quindi di altri 1,64 miliardi di password degli stessi servizi occidentali.

Il punto più delicato è la presenza di cookie del browser e token di sessione. Sono elementi che possono rendere il furto più grave della semplice sottrazione di una password. Gli infostealer spesso arrivano attraverso download truccati, software pirata, falsi trucchi per videogiochi, estensioni del browser poco affidabili o allegati infetti. Una volta installati, cercano dati sensibili già presenti sul dispositivo.

I token di sessione, in particolare, servono ai servizi online per riconoscere un utente che ha già fatto accesso, senza chiedergli ogni volta la password. Se un token ancora valido finisce nelle mani di un aggressore, in alcuni casi può permettere di entrare in una sessione aperta anche senza conoscere la nuova password. Ed è qui che il problema si complica: cambiare la password, da solo, può non bastare.

Un account email, un profilo social o un servizio di pagamento come PayPal possono restare esposti se non vengono chiuse le sessioni attive e se il dispositivo infetto continua a inviare nuovi dati. Tra i segnali da non sottovalutare ci sono accessi da luoghi sconosciuti, email inattese per reimpostare la password, modifiche ai dati di recupero, ordini mai fatti o pagamenti non riconosciuti.

Cosa fare subito: controllare gli account, chiudere le sessioni e ripulire i dispositivi

Al momento non esiste una ricerca pubblica dedicata al database scoperto da Fowler, ma gli utenti possono fare alcune verifiche di buon senso. Controllare il proprio indirizzo su servizi come Have I Been Pwned, usare il controllo credenziali del gestore password di Google o gli avvisi dell’app Password sui dispositivi Apple.

Soprattutto, conviene verificare le sessioni attive su email, account Google, Amazon, PayPal e social network. Un risultato negativo, però, non è una garanzia assoluta: questi strumenti controllano solo gli archivi a cui hanno accesso. Se si sospetta un’infezione, gli esperti consigliano di non cambiare subito le password dal dispositivo compromesso, perché il malware potrebbe rubarle di nuovo.

Meglio prima scollegare quel computer o telefono da Internet, usare un dispositivo pulito per mettere al sicuro l’email principale, chiudere tutte le sessioni aperte, rimuovere dispositivi sconosciuti e creare password nuove e diverse per ogni servizio. Poi va attivata l’autenticazione a più fattori, meglio con un’app dedicata o con una chiave di sicurezza, e va fatta una scansione approfondita del dispositivo sospetto.

Nei casi confermati, reinstallare il sistema può essere la scelta più sicura. Da tenere d’occhio anche movimenti bancari, carte e PayPal. La lezione è concreta: una password complessa aiuta, ma non basta se insieme finiscono nelle mani sbagliate cookie e token di sessione.