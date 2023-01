Miglior app VPN per Android e iPhone: 3 elementi per fare la scelta giusta

Quali sono gli elementi da considerare per individuare la migliore app VPN da utilizzare sul proprio smartphone Android o sul proprio iPhone? Gli aspetti da considerare sono diversi ma ci sono almeno 3 elementi che bisogna considerare per una scelta giusta. Trovare una buona app VPN, senza limitazioni ed in grado di garantire prestazioni al top, è possibile. Con le tante proposte presenti sul mercato, inoltre, è anche molto facile poter accedere ad un servizio di buona qualità.

Un esempio in tal senso è AtlasVPN. Questa VPN, disponibile con app per Android ed iPhone, garantisce un accesso ad Internet sicuro e nel rispetto della privacy, senza limitazioni alla velocità di connessione. Con l’offerta in corso, inoltre, è possibile attivare AtlasVPN al prezzo scontato di 1,81 euro al mese scegliendo il piano VPN 2 anni. I dettagli sull’offerta sono disponibili al link qui di seguito:

App VPN per Android ed iPhone: 3 elementi da giudicare per la scelta della migliore

Ci sono 3 elementi da considerare per la scelta della miglior app VPN per smartphone Android ed iPhone. Per individuare la migliore è necessario considerare:

il livello di privacy e sicurezza ; una buona VPN deve proteggere il traffico con la crittografia, per mettere al sicuro i dati dell’utente, e adottare una politica no log per garantire l’assenza del tracciamento

; una buona VPN deve proteggere il traffico con la crittografia, per mettere al sicuro i dati dell’utente, e adottare una politica no log per garantire l’assenza del tracciamento la velocità della connessione e la disponibilità di server in vari Paesi ; una VPN deve garantire un accesso ad Internet senza limiti, sia di traffico che di banda, e deve offrire un network di server che raggiunge tutti i Paesi in modo da consentire all’utente di aggirare eventuali limiti geografici posti da servizi web

e la ; una VPN deve garantire un accesso ad Internet senza limiti, sia di traffico che di banda, e deve offrire un network di server che raggiunge tutti i Paesi in modo da consentire all’utente di aggirare eventuali limiti geografici posti da servizi web il costo; una VPN gratuita ha troppe limitazioni ma una VPN troppo costosa non è conveniente; le alternative a un buon prezzo non mancano di certo

Tra le migliori VPN del momento è, quindi, possibile puntare su AtlasVPN che rispecchia appieno i tre parametri fondamentali per giudicare una buona app VPN ed è disponibile sia per Android che per iPhone. Il servizio costa 1,81 euro al mese scegliendo il piano biennale con fatturazione anticipata (la spesa è di circa 43 euro). Lo sconto è dell’81% rispetto al piano mensile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.