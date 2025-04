Migliora la tua esperienza al PC con il Mouse verticale ProtoArc in super offerta (-35%)

Scopri il mouse verticale ProtoArc EM11 NL, un’opportunità imperdibile per migliorare la tua esperienza al PC, oggi in offerta speciale a soli 24,22€, invece di 36,99€, con un super sconto del 35%. Questo sconto eccezionale rende ancora più attraente un prodotto che unisce design ergonomico, tecnologia avanzata e praticità quotidiana.

Comfort e design pensati per il tuo benessere

Il Mouse ProtoArc EM11 NL è stato progettato con un obiettivo chiaro: offrire un’esperienza di utilizzo comoda e naturale. La sua forma verticale consente di mantenere una postura rilassata, riducendo l’affaticamento muscolare e prevenendo i fastidi legati all’uso prolungato del mouse. Con dimensioni compatte di 13,8 x 6,9 x 6,8 cm, è perfetto per mani di dimensioni piccole e medie, rendendolo ideale per chi ha palmi tra i 17,5 e i 19 cm.

Uno dei punti di forza del ProtoArc EM11 NL è la possibilità di collegarlo fino a tre dispositivi contemporaneamente. Grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0 e alla connessione USB 2.4G, puoi passare da un computer a un tablet o a uno smartphone con un semplice clic. È compatibile con Windows 8/10, Mac OS X 10.12 e versioni successive, e Android 4.3+, garantendo un’ampia gamma di utilizzi.

Autonomia e funzionalità intelligenti

Con una batteria agli ioni di litio da 500 mAh, il mouse offre una lunga autonomia e si ricarica facilmente tramite il cavo USB-C incluso. Per ottimizzare i consumi, il dispositivo entra automaticamente in modalità di sospensione dopo 30 minuti di inattività, mentre un indicatore luminoso ti informa sul livello di carica residua. Questa attenzione ai dettagli ti permette di lavorare senza interruzioni, con la tranquillità di avere sempre energia sufficiente.

Il ProtoArc EM11 NL si adatta alle tue preferenze grazie ai tre livelli DPI regolabili (1000/1600/2400), che garantiscono un tracciamento preciso su qualsiasi superficie. Inoltre, i pulsanti dedicati per la navigazione avanti/indietro semplificano la navigazione online, rendendolo un alleato prezioso per il lavoro e lo svago. La tecnologia di clic silenzioso lo rende perfetto per ambienti condivisi come uffici o biblioteche, dove il rumore può essere un problema.

Certificato Climate Pledge Friendly, il ProtoArc EM11 NL è un prodotto eco-sostenibile che dimostra attenzione all’ambiente. La confezione include un manuale d’uso in italiano, un ricevitore USB e un cavo di ricarica, il tutto in un package compatto e leggero, perfetto per essere trasportato ovunque.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquista il Mouse verticale ProtoArc EM11 NL in offerta a soli 24 euro grazie ad un super sconto del 35% e scopri come un piccolo investimento possa migliorare significativamente la tua esperienza quotidiana al PC. Coniugando innovazione, comfort e sostenibilità, questo mouse verticale rappresenta una scelta intelligente per chi cerca il meglio senza compromessi.

